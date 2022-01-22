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22 Ocak 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 20:00:00

Çağa ayak uyduran eğitim

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65 yaş üzeri teyzeler torunlarıyla görüntülü görüşme yapmayı, internet üzerinden fatura ödemeyi öğreniyor.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 'Ben doğru kullanıyorum' programıyla 65 yaş ve üzeri kadınlar, torunlarıyla görüntülü görüşme yapmayı, internet üzerinden fatura ödemeyi öğreniyor.

İlk olarak Çiftekuyalar Yaşlı ve Komşu Evi'nde verilen eğitimler 6 hafta sürecek. Kursa katılanlar, çocuklarına telefondan mesaj ve fotoğraf gönderebilecek, e-devlet ve HES kodu işlemlerini yapabilecek.

Etiketler : eğitim internet yaşlı
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