Çağa ayak uyduran eğitim

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 'Ben doğru kullanıyorum' programıyla 65 yaş ve üzeri kadınlar, torunlarıyla görüntülü görüşme yapmayı, internet üzerinden fatura ödemeyi öğreniyor.

İlk olarak Çiftekuyalar Yaşlı ve Komşu Evi'nde verilen eğitimler 6 hafta sürecek. Kursa katılanlar, çocuklarına telefondan mesaj ve fotoğraf gönderebilecek, e-devlet ve HES kodu işlemlerini yapabilecek.