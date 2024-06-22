Yemekten daha çok tüketiliyor

Cacık tarifi yemeklerden daha çok araştırılıyor

Akşam yemeğine hazırlık yapanlar "Cacık nasıl yapılır, cacık tarifi ne?" gibi soruların cevabını araştırıyor. Özellikle yaz yemeklerinin yanında serinletici bir etkiye sahip olan cacık lezzetli olunca kaşık kaşık içiliyor.



Yaz aylarında salatalıkla yapılan cacık bazen yemeklerin önüne geçebiliyor. Buz eklediğinizde ise daha da ferahlatıcı bir tat oluyor. Peki, cacık nasıl yapılır? İşte buz gibi cacık tarifi...

CACIK MALZEMELER

250 gram yoğurt

2 adet salatalık

1 çay bardağı su

Yarım diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

İsteğe göre nane veya dereotu

Tuz

CACIK TARİFİ

Cacık tarifine önce salataları soyarak başlayın. Ardından küp küp doğrayın.

Yoğurda su ekleyerek çırpın. İçine sarımsağı rendeleyin. Salatalıkları ve ince kıyılmış dereotunu ekleyin. Sirke, zeytinyağı ve tuz ekleyip kâselere paylaştırın. Soğutarak servis yapın. Üzerini naneyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...