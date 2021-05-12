Cacharel İlkbahar / Yaz 21' Koleksiyonu: ‘Uyanış ve Sonsuz Yansımalar'

Markanın geniş yelpazeli koleksiyonunda, günün her anında ritmini ve enerjisini koruyanlar için birçok alternatif yer alıyor. Botanik bahçelerin yeşili, toprak tonların hakimiyeti, derin maviyle uyumlu desenler Cacharel tasarımında bulunan detayların birer parçası. Sıcak yaz ruhunu hissetmenizi sağlayan renkler arasında camel ve camel rengin ara sıcak tonları, lacivert ve deniz mavisini anımsatan ferah tonlar; yeşil, hâkî tonlar ve somon, kırmızı, beyaz, sarı renkleri geliyor. Farklı renk harmonisi içerisinde bütünlük sunan koleksiyon, yaratıcı çözümlere yenilikçi bir bakış açısı sunabilen centilmenler için hazırlandı.



Aktüel, multifonksiyonel ve özgün tarzlar için farklı kombinler oluşturmaya imkân veren koleksiyonda geometrik dünyanın bir yansıması olan zamansız takım elbiseler, hayatı her haliyle kutlamaya değer bulan şal yakalı smokinler, ikonik tarzlara ve özgüvenli duruşa ilham kaynağı oluyor.

Stil Oyunları: Mix & Match

Kumaş, desen ve renk bütünlüğü sayesinde tüm ürünleri birbiriyle kolaylıkla eşleşebilen, farklı beden ve desenlerdeki ceket ve pantolonların birlikte kombinlenebildiği Mix & Match takım elbiseler, kendi stilini özgürce yaşamak isteyen centilmenlere çarpıcı ve enerji dolu bir tarz sunuyor. Birçok alternatif arasından en uygun bedeni seçebilme özgürlüğüne sahip Cacharel erkeği her koşulda hafif, konforlu ve tarz sahibi tercihlerin öncüsü olmaya devam ediyor.