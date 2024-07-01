Buzdolabına 1 TL koymayı unutmayın!

Buzdolabına 1 TL koymak hayatınızı kurtarabilir. Yanlış duymadınız. Bazı pratik bilgiler her ne kadar kolay ve basit gibi görünse de hayatı kurtaracak kadar önemli olabiliyor. Öyle ki konu gıda olunca bu pratik önlemler oldukça değerli oluyor. Peki buzdolabına konulan 1 TL nasıl hayatınızı kurtarabilir? İşte detaylar…

Özellikle birkaç gün ya da daha fazla evde bulunmayacaksanız buzdolabınıza 1 TL koymayı kesinlikle unutmayın. Zira buzdolabına konulan 1 TL dolap içindeki ürünlere ve gıdaların sağlığına ilişkin önemli mesajlar veriyor.

1 TL HAYATINIZI KURTARABİLİR!

Buzdolabındaki gıdaların tazeliğini koruması, sağlıklı bir beslenme açısından oldukça elzem. Yaz aylarının gelmesiyle artan şehir dışı seyahatleri buzdolabındaki besinlerin durumunun gözlenmesini engelliyor. Evde olmadığınızda ürünlerin tazeliğine ve sağlığına ilişkin önemli sorun 1 TL ile yapılan küçük bir deneyle çözülebilir.

Tatbik edilmesi ise oldukça basit. Tek gereken şey 1 TL'nizin olması.

İçini suyla doldurduğunuz kasenin buzdolabının dondurucu kısmında buzlanmasını sağlayın. İçi buz tutan kasenin üzerine ise 1 TL'yi koyun.

Özellikle birkaç gün ya da daha fazla evde bulunmayacaksanız bu uygulamayı muhakkak gerçekleştirin. Ve üzerinde madeni bir lira olan buz dolu kaseyi dondurucu kısmına koyun.

Eve döndüğünüzde buzdolabının buzluğuna koyduğunuz buz dolu kasenin üzerindeki 1 TL üstte durmaya devam ediyorsa bir problem yok demektir. Fakat 1 TL alta düşmüşse buzdolabındaki gıdaların hepsini çöpe atın ve sakın tüketmeyin.

Zira 1 TL buz dolu kasenin içine ancak bir şekilde düşebilir. O da elektriklerin gitmiş olmasıdır ki bu durumda buzdolabındaki ürünlerin eriyip tekrar donmuş olma ihtimali yüksektir. Bu durum da ürünlerin bozulmasına sebebiyet vereceğinden gıda zehirlenmesi ihtimalini artırmaktadır.