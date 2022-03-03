Buzdan sal yapıp balık avlıyorlar

Bayburt'un Bayraktar köyünde, sıfırın altında 15 derecede Çoruh Nehri'ndeki buzları kırıp, 'sal' yapan grup, karşı kıyıya geçiyor. Balık da avlamaya çalışan grup, diğer buz kütleleri üzerinde 2 delik açıyor. Gruptakiler, ilk delikten ses çıkarıyor, ikinci delikten de sesten kaçan balıkları elleriyle avlayıp, buz üstüne çıkarıyor.

Saatler süren çabaların ardından günlük hedefini tutturan grup, balıkları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Kış mevsiminde balık tutmak için geldiklerini söyleyen Uğur Yıldırım, "Kuytu köşelere saklanan balıkları bulup elimizle yakalıyoruz. Delik delip, balıkları yakalıyoruz. Yakaladığımız balıkları köye götürüp, dağıtıyoruz" dedi.