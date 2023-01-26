Buzdaki mutluluk

Yaklaşık 5 yıl önce yürüme yetisini kaybeden 23 yaşındaki Arzu Demir, buz pateni hayali için belediye başvurdu. Ekiplerin evinden aldığı Arzu, buz pistinde hayalini gerçekleştirirken büyük mutluluk yaşadı.

BAŞKAN EVİNDE ZİYARET ETTİ

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Arzu Demir, Toros Mahallesi'nde yapımı tamamlanan buz pistinin halka açık ve ücretsiz hizmet vermeye başladığını öğrenince "buz pateni" yapma hayalini gerçekleştirmek için bir video çekerek belediyeye gönderdi. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, ekiplerin kendisine ilettiği talep üzerine genç kızı evinde ziyaret ederek ailesiyle tanıştı.

TEKERLEKLİ SALDALYEDE BUZ PATENİ

Altunok'un bir süre sohbet ederek hayalini dinlediği Demir, belediye aracıyla buz pistine götürüldü. Tekerlekli sandalyesinde Altunok'un yardımıyla pisti gezen Demir'e daha sonra buz pateni giydirildi. Ekiplerin ayakta durabilmesi için destek verdiği Demir, bir süreliğine pistte vakit geçirmenin heyecanını yaşadı. Başkan Altunok, "Sevincine sevinç katabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Çok özel bir gün



Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Arzu Demir, ekiplere teşekkür etti. Arzu'nun babası Hasan Demir de çok özel bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Çocuklarımın mutluluğu her şeye değer" diye konuştu.