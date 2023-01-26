VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan kandil mesajı
Üç aylarım müjdesi Regaip Kandili dualarla idrak edildi
QUA Granite'ten 1 milyar TL'lik rekor satış
İYİ Partili Cihan Paçacı istifa etti
Alem FM 29 yaşında!
Lig Radyo 17 yaşında!
"Bu ortamda 3'lü toplantının bir anlamı olmaz"
İHA'lara övgü: Bizim için de ilgi çekici!
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: İYİ Parti onaylamayacak
Kremlin'den gözdağı gibi açıklama: Çatışmaya doğrudan müdahil oldular
"Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek"
İsveç Yahudi Topluluğu Konseyi Başkanı nefret suçlarıyla ilgili yasal değişiklik istedi
Ukrayna'nın Bahmut şehrindeki siviller ağır bombardıman altında tahliye ediliyor
Türkiye, Sırbistan'daki selzedelere yardım eli uzattı
Kripto Endüstrisini Geliştirme İzleme ve Raporlama Derneği usulsüzlükleri raporlayacak
Yıldızlar Yatırım 2023'te gübre, demir-çelik ve enerji yatırımlarına hız verecek
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: (Enflasyon) 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3'te sabit tuttuk
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya konuk olacak
NBA'de Alperen Şengün, ikinci kez "triple-double" yaptı
Neslican Tay'ı anlatan "Demir Kadın: Neslican" filmi yarın vizyona giriyor
Ercan Kesal, ikinci filminin çekimlerini yıl sonunda yapacak
ASELSAN, Altay tankına güç katacak!
Dünya, Kızılelma'yı F-35 ile kıyaslıyor
Alman dergisinden skandal kapak! Hedefte Başkan Erdoğan var
26 Ocak 2023 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 20:00:00

Buzdaki mutluluk

ABONE OL

Yaklaşık 5 yıl önce yürüme yetisini kaybeden 23 yaşındaki Arzu Demir, buz pateni hayali için belediye başvurdu. Ekiplerin evinden aldığı Arzu, buz pistinde hayalini gerçekleştirirken büyük mutluluk yaşadı.

Yaklaşık 5 yıl önce yürüme yetisini kaybeden 23 yaşındaki Arzu Demir, buz pateni hayali için belediye başvurdu. Ekiplerin evinden aldığı Arzu, buz pistinde hayalini gerçekleştirirken büyük mutluluk yaşadı.

BAŞKAN EVİNDE ZİYARET ETTİ

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Arzu Demir, Toros Mahallesi'nde yapımı tamamlanan buz pistinin halka açık ve ücretsiz hizmet vermeye başladığını öğrenince "buz pateni" yapma hayalini gerçekleştirmek için bir video çekerek belediyeye gönderdi. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, ekiplerin kendisine ilettiği talep üzerine genç kızı evinde ziyaret ederek ailesiyle tanıştı.

TEKERLEKLİ SALDALYEDE BUZ PATENİ

Altunok'un bir süre sohbet ederek hayalini dinlediği Demir, belediye aracıyla buz pistine götürüldü. Tekerlekli sandalyesinde Altunok'un yardımıyla pisti gezen Demir'e daha sonra buz pateni giydirildi. Ekiplerin ayakta durabilmesi için destek verdiği Demir, bir süreliğine pistte vakit geçirmenin heyecanını yaşadı. Başkan Altunok, "Sevincine sevinç katabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Çok özel bir gün

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Arzu Demir, ekiplere teşekkür etti. Arzu'nun babası Hasan Demir de çok özel bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Çocuklarımın mutluluğu her şeye değer" diye konuştu.

Etiketler : arzu demir paten buz pateni mersin silifke
Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak

Ahmet Mümtaz Taylan anjiyo sonrası baypas olacak
Survivor'a erken vedalar

Survivor'a erken vedalar
Kırmızılı gece

Kırmızılı gece
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babama kırgınlıklarım var

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babama kırgınlıklarım var
Set arası 10. Yıl Marşı resitali

Set arası 10. Yıl Marşı resitali
Ayakta alkışlandı

Ayakta alkışlandı
Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu
Aceleci Koray

Aceleci Koray
Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu

Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX