Buzağı Fındık'a bebek bakımı
Konya'da veterinerler, ölmek üzereyken sahiplendikleri buzağıyı 2 saat süren başarılı operasyonla yeniden hayata bağladı.
Konya'da bir kişi hayvan hastanesine getirdiği buzağının hemen ameliyat edilmezse öleceğini öğrendi. İlgilenemeyeceği düşüncesiyle ameliyata olumsuz bakan kişi, hayvanı hastanenin bahçesine bırakıp gitti. Veterinerler, ölmek üzereyken sahiplendikleri buzağıyı 2 saat süren başarılı operasyonla yeniden hayata bağladı. Fındık'a bir aydır bebek gibi bakılıyor.