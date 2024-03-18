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Buzağı Fındık'a bebek bakımı
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18 Mart 2024 Pazartesi 07:55:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 07:55:00

Buzağı Fındık'a bebek bakımı

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Konya'da veterinerler, ölmek üzereyken sahiplendikleri buzağıyı 2 saat süren başarılı operasyonla yeniden hayata bağladı.

Konya'da bir kişi hayvan hastanesine getirdiği buzağının hemen ameliyat edilmezse öleceğini öğrendi. İlgilenemeyeceği düşüncesiyle ameliyata olumsuz bakan kişi, hayvanı hastanenin bahçesine bırakıp gitti. Veterinerler, ölmek üzereyken sahiplendikleri buzağıyı 2 saat süren başarılı operasyonla yeniden hayata bağladı. Fındık'a bir aydır bebek gibi bakılıyor.

Etiketler : konya veteriner buzağı
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