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17 Haziran 2023 Cumartesi 20:34:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 20:34:00

Büyüleyici Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı

Kaynak: AA

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Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı.

Son zamanlarda yağışlı havalar yerini açık ve güneşli günlere bırakınca, Atatürk silüetini izlemek için vatandaşlar da araçlarıyla bölgeye geldi.

Dakikalar öncesinden bölgeye gelip silüetin oluşmasını bekleyenler, bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkarak, bol bol fotoğraf ve video çekti.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, AA muhabirine, bu yıl yağışlı ve kapalı havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla silüetin görülmeye başlandığını söyledi.

Bundan sonra yerli ve yabancı turistleri, Ardahan ve Damal'a beklediklerini dile getiren Önal, "Kurban bayramından sonra silüetin tanıtımı dolayısıyla yapacağımız şenliklerin tarihini belirleyeceğiz. Bölgenin ve silüetin daha çok kitlelerce tanınması, bilinmesi için etkinlikler yapacağız." dedi.

Silüetin oluşumunu izlemeye ailesiyle gelen 13 yaşındaki Efe Köse de gölgenin oluşmasının kendisini etkilediğini belirtti.

HER YIL ŞENLİKLER DÜZENLENİYOR

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

Etiketler : ardahan atatürk ardahan atatürk silüeti
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