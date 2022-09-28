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28 Eylül 2022 Çarşamba 20:13:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 20:13:00

Büyükçekmece'de öğrencilerin otobüs sırası metrelerce uzadı

Kaynak: İHA

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Büyükçekmece'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'ne gitmek isteyen öğrenciler otobüse binmek için bu sabah metrelerce kuyruk oluşturdu.

Büyükçekmece TÜYAP Mevkii'nde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversiteli öğrenciler bu sabah okula gitmek metrelerce otobüse binme sırası bekledi.

Bazı öğrenciler yaşanan durumun tekrarladığını ifade ederken kimi öğrenciler ise okulların açılmasıyla bu durum ile karşılaştıklarını ifade etti.

Yaşanan kuyruk nedeniyle çoğu öğrenci dersine geç kaldı. Metrelerce uzayan kuyruk dron ile havadan da görüntülendi.

"DERSE GEÇ KALMA İHTİMALİM VAR"

Otobüse binmek için sırada duran öğrencilerden Kaan Dervet ise, "15 - 20 dakika oldu aşağı yukarı. Ben de sabah şaşkınlık yaşadım. Okulun konumu kampüsteki fazla öğrenci sayısı da sebep olabilir. Derse geç kalma ihtimalim de var" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci ise okulda ilk senesi olduğunu ve bu yüzden ilk kez böyle bir durum ile karşılaştığını ifade etti.

Etiketler : Büyükçekmece tüyap Otobüs
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