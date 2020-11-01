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01 Kasım 2020 Pazar 07:28:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 07:28:00

Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı!

Kaynak: DHA

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Büyükçekmece açıklarında batan teknedeki 8 balıkçı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Büyükçekmece açıklarında batan balıkçı teknesindeki 8 balıkçının kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde Gürpınar açıklarında meydana geldi. Bir balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen bir sebepten batmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler batan gemideki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı’na getirdi.

Etiketler : Büyükçekmece TEKNE BATMA Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
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