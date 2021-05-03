  • BIST
    1407.26
  • Dolar
    8,2981
  • Euro
    10,0133
  • Altın
    474,3070
İstanbul
13 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan sevindiren haber: Yarı yarıya düştü
Yerli aşı ve ilaçlar için tarih belli oldu
Rum tarafı şaşkına döndü: Türk tarafı yeni çözüm önerisini kayıtlara geçirdi
Aşı olanların antikor düzeyi 3 kat arttı
Lice'de listeye 3 çizik!
İstanbul'da Sarallar suç örgütüne operasyon! Makedonya'da yakalanıp getirildi
Sınırda gerginlik azaldı: Kırgızistan ve Tacikistan askerlerini çekti
Norveçli uzmandan dikkat çeken Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması
Bestami Yazgan: Artık bizimle vekalet savaşı yapamayacaklar, ezer geçeriz
Ünlü filozoftan BAE'ye soğuk duş!
Bu kare sonrası şahit olduğu anısını paylaştı
Çarpıcı uyarı: Tehdit etme girişimleri felakete dönüşebilir
ABD 20 yıl sonra çekiliyor: Kötü sonuçlarla karşılaşabilirler!
İçişleri yanıtladı: Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl alacak?
Bakan Koca o iddiaları yalanladı!
Şahika artık reklamlarda
Telegram yeniliğe doymuyor
Kaybettiği ayağına rağmen forvetliği bırakmadı
Büyükbaşlara bakım oteli
Leyleklerin vazgeçemediği köy
Orman bekçilerinin iftarı yeşil örtüde
Koronavirüs saç döküyor
Son bir yılda kalp krizi geçirenler dikkat!
Hindistan mutantı daha öldürücü
03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30:00

Büyükbaşlara bakım oteli

ABONE OL

Hastalanan, fındık toplamaya giden, özellikle kış döneminde şehir dışında yaşayanların merkeze bıraktığı büyükbaş hayvanlar, bakım otelinde sigortalanıp belirli bir ücret karşılığında besleniyor.

Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi, hayvan sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi iş birliğinde 2019'da açılan merkez hayvancılıkla uğraşanlardan ilgi görüyor. Kırsal mahallerden ve yaylalardan şehre inen, il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayanlar, belirli bir ücret karşılığında büyükbaş hayvanlarını merkeze bırakabiliyor. Bakımları yapılan ve sigortalanan hayvanlar, sahipleri tarafından istenildiği zaman geri alınabiliyor. Ayrıca hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş hayvan kiralayabiliyor. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, ilçede geçmişte tarım ve hayvancılığın ön planda olduğunu ancak göçlerle gerilediğini söyledi. Gül, nüfusun yaşlı olması nedeniyle çoban bulmanın zorlaştığını belirterek, "Hayvanların bakımını yapmak ve yiyeceklerini temin etmek bazen sorun oluyor. Biz de belediye olarak bu sorunları çözmeye öncülük yapalım dedik. Hayvan yetiştiriciliğine de başladık, şu anda onlarca buzağı üretimi oluyor. Akabinde vatandaş buraya hayvanını bıraktığında sigortasını yapıyoruz, veteriner hizmetini veriyoruz, tüm bakımını gerçekleştiriyoruz." dedi. Merkez çalışanlarını da hayvan teknisyeni olarak belediyeye işçi olarak aldıklarını ifade eden Gül, 200 büyükbaş hayvan kapasiteli merkezin yüzde 99 doluluğa ulaştığını, talebe göre de kapasiteyi arttırabileceklerini vurguladı. - "Mesudiye'yi hayvancılık merkezi yapmak istiyoruz" Gurbette yaşayanların, yazı geçirmek için geldikleri ilçede bir süre de olsa hayvancılık yapmak istediklerini anlatan Gül, "Vatandaşımız yazın 5-6 ay baktığı ineği giderken mecbur satmak durumunda kalıyordu. Tüccar da vatandaşımızın hayvanını yarı fiyata alıyordu. Şimdi ise vatandaşlarımız, Mesudiye Belediyesinde bakılabilecek yeri olması dolayısıyla rahatlıkla hayvanını satmadan, seneye de alıştığı hayvanı tekrar almak kaydıyla bize bırakabiliyor." diye konuştu. Gül, vatandaşların merkezdeki inekleri bir aylığına ya da istedikleri süre kadar kiralayabildiklerini belirterek, kiralanan inekleri evlere kadar teslim ettiklerini, daha sonra da aynı hayvanı geri aldıklarını söyledi. Komşu ilçelere de hayvan kiraladıklarını dile getiren Gül, "Mesudiye'yi hayvancılık merkezi yapmak istiyoruz." dedi. Hayvancılığı geliştirmek için bu merkezi faaliyete geçirdiklerini anlatan Gül, vatandaşların istedikleri zaman hayvanlarını merkeze bırakabileceklerine işaret ederek, şöyle konuştu: "İster fındıkla iştigal etsin, ister hastalansın vatandaş, isterse çobanı kaçsın veya hayvanı güdecek kimsesi olmasın... Sadece kışın değil, yazın da aynı şekilde insanların hayvanlarını alıp biz yaylalarda ücret karşılığında güdebiliyoruz. Burada parasal anlamda kazanmak yerine sadece bölgede ihtiyacı karşılamak, hayvan sayısını arttırmak ve vatandaşımızın, çiftçilerimizin, üreticilerimizin işini kolaylaştırmak amaçlı bir proje." İsa Gül, yöresel üretim merkezinde de tereyağı, çökelek, tulum, gilik ve küp peyniri gibi çeşitli ürünler hazırladıklarını, bu ürünleri yöresel ürün satış birimlerinde vatandaşla buluşturduklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : büyükbaşlar bakım oteli İsa Gül yöresel üretim merkezi
Elalem'e dansla mesaj

Elalem'e dansla mesaj
Tipi'ye veda

Tipi'ye veda
İtalyan gelin üzdü

İtalyan gelin üzdü
Ekranın yeni ikilisi

Ekranın yeni ikilisi
Melisa Sözen virüsü atlattı

Melisa Sözen virüsü atlattı
Final sonrası kişisel bakım

Final sonrası kişisel bakım
Son karar Ozan'da

Son karar Ozan'da
Konserler Azerbaycan'da

Konserler Azerbaycan'da
Parkta sohbet

Parkta sohbet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER