Bütün işlerini koşarak hallediyor

Düzce'de 30 yıldır günlük hayatında tüm işlerini koşarak halleden işçi emeklisi Fikri Nakkaş (68), Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda kendi yaş kategorisinde madalyalar kazandı. Günlük ortalama 25-30 kilometre koşan "Koşan Kartal" lakaplı Nakkaş "Türkiye'nin 'en yaşlı' koşucusu olma hedefim var" dedi.

