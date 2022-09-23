Bütün işlerini koşarak hallediyor
Günlük ortalama 25-30 kilometre koşan "Koşan Kartal" lakaplı Nakkaş "Türkiye'nin 'en yaşlı' koşucusu olma hedefim var" dedi.
Düzce'de 30 yıldır günlük hayatında tüm işlerini koşarak halleden işçi emeklisi Fikri Nakkaş (68), Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda kendi yaş kategorisinde madalyalar kazandı. Günlük ortalama 25-30 kilometre koşan "Koşan Kartal" lakaplı Nakkaş "Türkiye'nin 'en yaşlı' koşucusu olma hedefim var" dedi.
- Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan TAFED Başkanı Şef Açıköz: Türk yemeklerinde ısrarcı oldum
- Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Yüz Yüze Türkçe Kurslarina Yoğun Talep
- Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
- "Işık hadisesi"ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler
- Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu
- Bütün işlerini koşarak hallediyor