Bütün felaketleri yaşadı
Beş büyük deprem atlatan okul müdürü çadır kentte vatandaşlara destek oluyor.
Kahramanmaraş Onikişubat Kavlak İlkokulu Müdürü Erol Öztaş (45), 1999'da Gölcük 7,4 ve Düzce 7,2, 2011'de Van 7,2 ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri yaşadı.
Şimdilerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan çadır kentin gönüllü yönetimini sağlayan okul müdürü Erol Öztaş, daha önce yaşadığı deprem tecrübelerini sahaya yansıtıyor.
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