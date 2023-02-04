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04 Şubat 2023 Cumartesi 21:52:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 21:52:00

Bursa'da otomobil kamyona çarptı: 5 ölü

Kaynak: AA

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şuayip Giren yönetimindeki otomobil, Çanakkale-Bursa karayolunun Tophisar mevkiinde karşı yöndeki kavşakta duran ve dönmeyi bekleyen İsmail A. idaresindeki kamyona çarptı.

Kazada, otomobildeki sürücü ile diğer 5 kişi araçta sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobildeki Şerife Mert, Hacer Mert, Eşraf Giren ve Hatice Giren'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan 5 yaşındaki Yavuz Selim Mert de kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Şuayip Giren de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazada ölenlerin cesetleri de savcının incelemesi sonrası söz konusu hastanenin morguna götürüldü.

Etiketler : Bursa Çanakkale otomobil Trafik Kazası
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