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28 Mart 2024 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 13:45:00

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "Güzel ahlak cennete götürür" oldu

Kaynak: AA

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Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "Güzel ahlak cennete götürür" mahyası asıldı.

Osmanlı devletinde Sultanahmet Camisi ile başlayan mahya geleneği sürdürülüyor.

Bursa'da selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Cami için Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahya, değiştirildi.

Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak 70 metre mesafesi olan iki minareye asılan "Dünyada bir yolcu gibi ol" mahyası "Güzel ahlak cennete götürür" mahyasıyla değiştirildi.

Bu yılın teması olan "ahiret ve ramazan bilinci"ne uygun hazırlanan mahya, akşam ezanıyla birlikte yakıldı.

Etiketler : bursa ulu cami mahya
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