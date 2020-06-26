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26 Haziran 2020 Cuma 20:27:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 20:28:00

Bursa'daki selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı

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Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesinde geçen pazar yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'in (17) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 23 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

Bursa’nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesinde geçen pazar yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen’in (17) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 23 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

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