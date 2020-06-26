26 Haziran 2020 Cuma 20:27:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 20:28:00
Bursa'daki selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesinde geçen pazar yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'in (17) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 23 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.
Bursa’nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesinde geçen pazar yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen’in (17) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 23 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.
- Bursa'daki selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
- Denizli'de yakalanan hırsızın yöntemi pes dedirtti
- Dolandırdıkları yaşlı kadının elini öpüp 850 bin TL'sini almışlar
- 90 bin dolarlık böcek bulduğunu sanan gençler gerçeği öğrenince şok oldular
- Van'da evleri hasar gören vatandaşlar deprem anını anlattı
- Hakkari'de askeri araçla TIR çarpıştı!