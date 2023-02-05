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05 Şubat 2023 Pazar 13:50:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 13:50:00

Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Selçukgazi mevkisinde İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2'si otomobil, 2'si cip olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin tamamının kadın, yaralılardan ikisinin de çocuk olduğu öğrenildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazada 6 kişinin de yaralandığını belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Selçukgazi tünelinden sonra İstanbul istikametinde bir araç muhtemelen arıza yapıyor. Arıza yapınca arkadan gelen araçlar zincirleme kazaya sebebiyet veriyor. Şu anda 4 ölü var maalesef. Yaralıların tamamı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İkisinin durumu ağır. Olaya müdahale ediliyor. Yol trafiğe kapalı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından yolu açacağız. AFAD ve diğer ekiplerimiz bölgede çalışmasını sürdürüyor."

Etiketler : bursa zincirleme trafik kazası yakup canbolat
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