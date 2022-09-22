VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: Afet konusunda işimiz çok, yetkinliğimiz var
Bakan Koca'dan '85 bin personel alımı' açıklaması
Norveç, Rusya ile vize anlaşmasını askıya aldı
Başkan Erdoğan Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı
Bakan Çavuşoğlu: İİT'ye üye devletlerin Kıbrıslı Türklerle bir arada durmasını bekliyoruz
Bursa'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı
Lavrov: Batı, Ukrayna'da çatışmalara taraf oluyor
Bakan Çavuşoğlu: Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor
Uganda'da Ebola tespit edilenlerin sayısı artıyor
TBMM Başkanı Şentop Batı Trakya'da
Yemen Kızıldeniz'deki petrol tankerini kurtarmak için verilen taahhütten memnun
Fatih'te polise silahlı saldırı: 5 tutuklama
NATO'dan Çin'e çağrı: Rusya üzerindeki etkini kullan
Hollanda Başbakanı: Ukrayna'daki savaş bizim savaşımız
BM'den Türkiye'ye savaş esiri takasındaki rolü nedeniyle teşekkür
14 terörist etkisiz hale getirildi
Para için flamingolara kıydılar
Bakan Bilgin: Türkiye'nin 3 büyük sorunu var
Denizli'de orman yangın: Müdahale sürüyor
TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu
"Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır"
Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le görüştü
Sağlık Bakanı Koca, bazı hastanelerin kapatılacağı iddialarını yalanladı
22 Eylül 2022 Perşembe 21:23:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 22:19:00

Bursa'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan ve 30 yolcusu bulunan otobüs, bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa- Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. 30 yolcusu ile Yalova'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Faik K. (48) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp, yola paralel şekilde durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, Bursa- Yalova karayolu Bursa istikametinde trafik durdu. Bariyer ile refüj arasında sıkışan otobüs, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yoldan kaldırıldı. Otobüsünün yoldan kaldırılmasının ardından yol, kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Yolcular ise başka bir otobüse nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler : bursa otobüs kazası Bursa'da yolcu otobüsü
Baba'nın Begüm'ü

Baba'nın Begüm'ü
Ateşteyim düeti

Ateşteyim düeti
Ustalara saygı

Ustalara saygı
Final kararı

Final kararı
Karadeniz âşıkları

Karadeniz âşıkları
İstemesen de duyuyorsun

İstemesen de duyuyorsun
Adana'da Candan rüzgarı

Adana'da Candan rüzgarı
Baba-kız günü

Baba-kız günü
En güzeli seçecekler

En güzeli seçecekler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes