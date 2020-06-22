  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hafter'in Sözcüsü Mismari alay konusu oldu!
Libya'dan Arap Birliği'ne ret! "İç tüzüğe aykırı"
Bursa'dan acı haber geldi!
"Kurban Bayramı'nda 4,7 milyon hayvan kesim için hazır bekliyor"
Türkiye'nin savunmadaki gücü 'sanal fuara' taşındı
Adria Tur'un Hırvatistan finaline 'Kovid-19' engeli
Konya'da bir puan paylaşıldı
Galatasaray zirveden uzaklaşıyor
Tepkilere neden olan 'Erbakan Büstü' hakkında flaş açıklama
Azez'de terör saldırısı: 1 yaralı
Bakan Süleyman Soylu, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bursa'da
Bakan Süleyman Soylu: Güzel bir etkinliğe dönüştü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! Alperen'i boğarak öldürdü
Ordu Kabataş'ta bir mahalle koronavirüs tedbirlerikapsamında karantinaya alındı
TBMM 'Yassıada teklifi' için mesai yapacak
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın şortunu mu giydi?
Prof. Dr. Taner Demirer "3 hafta daha maske takarsak" dedi ve güzel haberi duyurdu
Bursa'da iki kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti
Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı verdi... Bir kahraman askerimiz şehit oldu
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: Tecrübe şartı yok, esnek çalışma saati var
Kars beşik gibi! Peş peşe depremler
Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde kazanan belli oldu
Kasımpaşa, 8 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup etti (Maç özeti ve golleri)
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
22 Haziran 2020 Pazartesi 07:26:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 07:28:00

Bursa'da sel nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sel felaketinde kayıp iki vatandaşa daha ulaşıldığı açıklandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 18.48 sıralarında AFAD'a, Kestel ilçesine bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde sel meydana geldiği ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Bunun üzerine Bursa Valiliğince oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince olaya müdahale edildiği duyurulan açıklamada, Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın (22) cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayacık Mahallesi'nde aynı aileden 7 kişi sele kapılırken 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 5 kişi sele kapılmış, bunlardan 1 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerine 37 AFAD, 50 STK olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeli ile beraber 15 UMKE, 21 kişi 112 Acil Servis ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı 24 tim ve 1 JAK timi ile beraber toplam 134 jandarma personeli ile toplam 257 personelle arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

Ayrıca açıklamada, Orhangazi ilçesi Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde sel nedeniyle hasar meydana geldiği aktarıldı.

Valiliğin açıklamasında, "Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık mahallelerimizde oluşan hasar nedeniyle her mahallemize ayrı ayrı olmak üzere 4 kamyon, 2 greyder, 4 kepçe görevlendirilmiş olup hem Orhangazi ilçemizde hem de Kestel ilçemizin bağlı mahallelerinde çalışmalar sabaha kadar bitirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bakan Soylu bölgede inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesindeki bölgeye ulaştı.

İçişleri Bakanı Soylu "1 kişi bulundu, 5 kişi kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Deredeki debi seviyesi yağmurdan dolayı çok yüksek." dedi.

Bakan Soylu "Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda, kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah." dedi.

Bakan Soylu "Hakikaten araçları alıp sürüklediği, birbirinin üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasarlar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Mevsim normallerin çok üzerinde bir durum söz konusu." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER