Bursa'da polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı

Bursa'da polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 7 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.K. (27) ve Y.F. (20) tutuklandı.

- Olay

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta, 31 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) ile taraflardan Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç ve E.B. yaralanmıştı.



Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan pols memuru Erman Özcan şehit olmuş, Rüstem Ortaç ve Mahmut Ortaç da hayatını kaybetmişti. E.B. ise Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2'si savcılıktan salıverilmiş, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, H.D. (22), T.A. (40) ve E.U. (30) tutuklanmıştı.



