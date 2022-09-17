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Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
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17 Eylül 2022 Cumartesi 18:38:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 18:38:00

Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şükriye Mahallesi ile Belenoluk mevkisi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 40 personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : Bursa Orman Yangını yangın
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