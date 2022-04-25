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25 Nisan 2022 Pazartesi 23:50:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 23:50:00

Bursa'da eğitim uçağının düşmesiyle ilgili 3 kişinin ifadesi alındı

Kaynak: AA

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Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun yaşamını yitirmesiyle ilgili sivil havacılık firması sahibinin de aralarında olduğu 3 kişinin ifadelerine başvuruldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, düşen uçağın ait olduğu sivil havacılık firmasının sahibi Yenal Ahmet T, uçak teknisyeni Mustafa K. ve başka bir sivil havacılık firmasının sahibi Fevzi A'nın şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi.

Bu kişilerin, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

UÇAK KAZASINDA İKİ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yenişehir Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta iki katlı bir binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Kazada eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ve öğrenci pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmiş, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Olayda ayrıca iki araç yanmış, iki evde hasar meydana gelmişti.

Etiketler : Kaza Bursa eğitim uçağı
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