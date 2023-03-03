VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
03 Mart 2023 Cuma 23:38:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 23:38:00

Oğlunun tartıştığı çocuğun babasını vuran zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Bursa'da çocuklar arasında yaşanan tartışma sonrası iki baba arasında kavga çıktı. Kurşunların hedefi olan baba hayatını kaybederken, onu vuran şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında çocuklarının tartışması nedeniyle husumet bulunan Ömer Şehzade (35) ile İbrahim Ç. (37) yolda karşılaştı. İkili birbirlerini görünce yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, İbrahim Ç. belindeki tabanca ile Ömer Şehzade'ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden kurşunlar ile Şehzade kanlar içerisinde yerde kalırken, İbrahim Ç. ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Kardeşi tarafından kendi aracıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Şehzade, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan hemen sonra çalışma başlatan polis, İbrahim Ç.'yi tabancayla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

İbrahim Ç., emniyetteki ifadesinde çocuklarının kavga etmesinden bir gün sonra Ömer Şehzade ile kalabalık bir grupla gezerken karşılaştıklarını ve kendisine tokat attığını, kendisini korumak için havaya ateş açmak isterken vurduğunu ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : Bursa mahkeme cezaevi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX