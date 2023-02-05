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05 Şubat 2023 Pazar 01:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 01:00:00

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yapılamayacak

Kaynak: AA

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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri, fırtına nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 08.00 ila 19.30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Denizi'nde sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 105 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Etiketler : BUDO fırtına Marmara Denizi
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