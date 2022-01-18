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18 Ocak 2022 Salı 12:42:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 12:42:00

Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı

Kaynak: İHA

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Yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan Bursa-Ankara karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yeniden trafiğe açıldı.

Bursa Ankara arasında kısa süreli kapanan trafik, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolun Kestel ilçesi Ümitalan Mevkisi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle trafik çift yönlü kapandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Bölgede ekiplerin 24 saat aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtilirken, kış lastiği ve zincir olmayan araçların trafiğe çıkmamaları istendi.

Etiketler : ULAŞIM KAR BURSA ANKARA
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