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29 Temmuz 2023 Cumartesi 20:24:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 20:24:00

Burdur'da sabah saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Kaynak: IHA

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğun, suyu boşaltılan sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana geldi. Babasıyla birlikte hayvan alışverişi yapmak için bir eve giden 7 yaşındaki Süleyman Sancar bir anda gözden kayboldu. Bir süre sonra oğlunun yokluğunu fark eden baba İzzet Sancar ve yanındakiler 7 yaşındaki Süleyman'ı aramaya başladı. Evin yakınlarında bulunan DSİ'ye ait su kanalına düşebileceğinden şüphelenen baba Sancar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler öncelikle su kanalını besleyen Yapraklı Barajı'nın kapaklarını kapattı. Ardından vidanjörlerle kanalın suyu boşaltılarak arama çalışmalarına devam edildi. Kanalın büyük olmasından dolayı herhangi bir sonuç alınmaması üzerine bölgeye Antalya Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 5 dalgıç polis sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler su kanalında arama kurtarma çalışmaları yürütürken çevre mahallelerde de vatandaşlar ve polis ekipleri küçük çocuğu bulmak için seferber oldu.

Süleyman'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Ekiplerin ve vatandaşların yaklaşık 8 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından küçük çocuk vidanjörler ve traktörler ile suyu boşaltılan sulama kanalında düştüğü yerin yaklaşık 5 kilometre uzağında bulundu. Suyun boşaltılmasıyla birlikte temizlenen kanalının rögar girişinde bulunan küçük çocuğun cenazesi Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken hastane önünde bekleyen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Etiketler : Burdur Gölhisar kayıp çocuk sulama kanalı
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