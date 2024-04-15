Burdur'da öğrenci yurdunda yangın

Yangın, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunun mutfak kısmında meydana geldi.

Yangını söndürmeye çalışan personelin müdahalesi yetersiz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Gölhisar ve Yusufça itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun duman nedeniyle yurtta panik yaşandı.

Yangının elektrik kaçağından çıktığı tahmin edilirken, inceleme devam ediyor.