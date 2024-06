Burcunuza göre meslek seçimi

Ömrümüzü vereceğimiz iş hayatını ciddiye almak gerekiyor. Sonuçta kim sabahın köründe çalışmak ister ki? Severek yaptığımız her işte çiçekler açılır. Benimseyerek yaptığımız işlerin sonunda ise kapılar açılır. İşte burçlar ve mutlu olacağı meslekleri...

Koç: Koç burcunun lider ruhlu olmasının sebebi Zodyak'ın ilk burcu olmasıdır. Sıkıcı ve sakin işler Koç burcuna uygun değildir. Onu yoracak, onu koşturacak ve ona işi sevdirecek bir meslek ister. Hemşirelik ya da doktorluk Koç için oldukça ideal olacaktır.

Boğa: Maddiyata çok önem veren Boğalar tek bir işle uğraşmak istemezler. Birden fazla işle uğraşıp batıp batıp çıkmak isterler. Kendisi gibi güven veren gayrimenkul ve muhasebe alanını tercih edebilirler.

İkizler: Merkür tarafından yönetilen, iletişime açık, farklılıklara ayak uyduran İkizler burcu işe ayak uydurmaz, işin ayağına gelmesini ister. Konuşma ve yaratıcılık konusunda bir numara olan İkizler burcu politika, siyaset veya gazeteciliğe yönelmelidirler.

Yengeç: Şefkatli ve anaç karakteriyle sosyalleşebileceği, yardımlaşacağı bir işi olması gerekir. Sosyal hizmetler, sivil toplum, ilişki danışmanlığı, Yengeç burcunun hoşuna gidecek meslekler arasındadır.

Aslan: Kendine güveni ve öz saygısı tam olan Aslan burçları, kendi hayatlarında da başrol oynamayı ve yaratıcı düşünmeyi severler. Bulunduğu işte yaratıcı konumda olmaları onları iyi hissettirecektir. Oyunculuk, ajans yönetimi, yaratıcı direktör olabilirler.

Başak: Burçlar kuşağının en dikkatli ve detaycı olanı Başak burcudur. Kimsenin fark etmediği eksileri ve artıları fark ederek insanları hayrete düşürürler. Ekonomi, gazetecilik ve hukuk Başak burcu için çok uygundur.

Terazi: Adaletten ödün vermeyen Terazi burçları, rasyonel zekasıyla, şeytan tüyüyle iş hayatında hızlı yükselişler sağlayarak, kendi işinin patronu olmaya müsaittir. Halkla ilişkiler veya hukuk alanını çok severler.

Akrep: Hırsı ve tutkusuyla her işin üstesinden gelen Akrep burcunu riskli işler her zaman çeker. Meraklı ve sorumluluk sahibi olan Akrep burcu her alanda iyi çıkış yapacaktır. Psikoloji dalı ise Akrep burcu için biçilmiş kaftandır.

Yay: Yenilikleri ve farklılıkları seven, aykırı ortamlara uyum sağlayan Yay burcu sıkılgan bir karaktere sahiptir. Tek bir iş değil de iki işle uğraşması Yay burcunu mutlu edecektir. Ülke ülke gezmesine vesile olan pilotluk veya hosteslik Yay burcuna uygun olacaktır.

Oğlak: Burçlar kuşağının en çalışkan, en disiplinli en analitik zekalı burcudur. Her konuda iyi olduğunu söylemek yalan olmayacaktır. Uzun süre emek sarf edilecek işler Oğlak burcuna çok uygundur. Mimarlık ve mühendislik Oğlak burcunun karakterine çok uygun olacaktır.

Kova: Pratik ve analitik zekasıyla her işin kısa yolunu bulabilir. Fizik, matematik ve kimya alanları Kova burcuna uygun olacaktır. Birinin emri altında çalışmayı sevmezler. Bu sebeple kendi işlerini kendilerinin kurması gerekebilir.