Burçları neler bekliyor? İşte 28 Ocak günlük burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):



Keyifli eğlenceli bir Dolunay. Aşk konusunda oldukça şanslısınız. Kalbi boş olanlar yeni birileri ile tanışabilir. Beraberliği olanlar eşlerinden değer görebilir. Parasal konularda da gökyüzü sizin yanınızda ancak dürtüsel hareket etmemek oldukça önemli. Sürpriz bir şekilde hamilelik, anne-baba olmakla alakalı yeni bir karar alabilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Sizin için stresli bir Dolunay. Hızlı hareket etmek isteyeceksiniz ancak düşünemeden attığınız adımların ileride sıkıntılarını yaşayabilirsiniz. Aile, yuva, evinizin içiyle ilgili konular hayatınızın merkezinde olabilir. Taşınma kararı alabilirsiniz veya geçtiğimiz aylarda mevcut düzeninizi değiştirdiyseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tekrar sürpriz bir şekilde düzen değiştirmek isteyeceksiniz. Aile bireylerinizle gerilmemeye özen göstermeli, onların sağlığıyla ilgili konular gündeminizde olacaktır.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Yeni bir arkadaş çevresi, kardeşler, kuzenler ve yakın akrabalarınızla daha fazla iletişim halinde olabilirsiniz. Yeni bir çevre ve dostluklar kurabilir, sürpiz iş anlaşmalarına imza atabilirsiniz. Eğitim konularında isminizden söz ettirebilir, internet projelerinde hız kazanabilirsiniz. Yeni bir iş sözleşmesi imzalamak üzeresiniz. Gökyüzü sizden yana ancak gizli düşmanlara dikkat.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sürpriz kazançlar kapınızı çalabilir ve biraz rahatlayabilirsiniz. Ancak gelen paranın gitme ihtimali bulunuyor aman dikkat. Kariyerinizle ilgili yeni atılımlar yapmak için aceleci davranmıyor olsanız da arkadaş çevrenizin desteği ile yeni projelerin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Sağlık sıkıntılarına karşı biraz dikkatli olmanız gereken günlerden geçmektesiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Dolunay sizi çok etkiliyor, özellikle sağlıkla ilgili konulara karşı dikkatli olmalısınız. Kariyerinizle ilgili stresli konular ve değişimler, ortaklıkların bozulması, iş yeri değişikliği, evi taşıma gibi problemleriniz olabilir. Aile bireylerinizin sağlığıyla ilgili de koşturuyor olabilirsiniz. Tüm bu zorlukların arasında tek güzel konu aşk konusu. Beklenmeyeni bekleyin.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Mesleğinizle ilgili pek çok konuda bir tamamlanma enerjisinde olabilirsiniz. İş hayatınızda gizli düşmanlıklara biraz açıksınız ancak size yardım eden kişiler sayesinde yükselişe geçeceksiniz. Uluslararası konularla ilgili projelerde isminizden söz getirebilirsiniz. Çalışma koşullarınızı değiştireceğiniz yeni bir süreç sizi bekliyor.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Aşk konularında oldukça şanslısınız. Çocuk sahibi olmak veya çocuklarınız varsa onların hayatında oluşabilecek güzellikler sizi mutlu edecek. Para konularında da şanslısınız ancak temkinli adımlar atmak çok önemli. Kredi, kredi kartı ve vergi borçlarına dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Kariyerinizde önemli bir yükseliş sizinle birlikte olacak ama bu yükseliş oldukça gergin bir enerji ile olacak. Çevrenizde size düşmanlık yapmak isteyenlere karşı dikkatli olmalısınız. Aşk konusunda beraberliğin ani bir şekilde bitişi veya evliliğin içerisinde önemli stresler sizinle birlikte. Sakinliği korumak zor olsa da iş konularına odaklanmak size iyi gelecek.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Eğitim, yurtdışı, teknoloji, internet, sosyal medya ve basın ile alakalı konularda verim elde edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. İsminizden ciddi anlamda söz ettireceksiniz. Eşinizin ailesi veya yakın akrabalarınızın sağlık problemleri gündeminizde olabilir. İş yeri ve evinizi taşımak isteyeceksiniz. Kalbi boş olan Yay burçları sürpriz bir şekilde yeni bir aşka yelken açabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Parasal konularda yeni bir sürecin içerisine girmektesiniz. Uzunca süredir beklediğiniz parasal durumlarınız, yatırımlardan alacağınız güzel karlar, eşinizin-ortağınızın kazançları sayesinde ileriye yönelik atılımlarda bulunabilirsiniz ancak gelen parayı hızlı bir şekilde harcama eğiliminiz olabilir. Olası vergi borcu, geçmişten kalan bir icra, unuttuğunuz bir kredi kartı borcu veya ödenmemiş faturalar karşınıza çıkabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Önemli bir kariyer atlayışı bekleyenler sürpiz bir şekilde mevki atlayabilir. Eski iş yerlerindeki çalışma arkadaşları ile yeni bir projeye imza atabilir. Uzun süren bir beraberlik sonucu evlilik kararı almak isteyenler evlilik yapabilir. Aile bireyleri ile olası gerginlikler, evli ve çocukluysanız kariyeriniz ile çocuğunuzun bakımı ile ilgilenecek yeni bir bakıcı bulmak gibi sorunlarla uğraşabilirsiniz. Sağlığınızla dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

İş hayatınız ve mesleğinizle ilgili netlik kazanacağınız yeni bir süreç sizinle birlikte olabilir. Diyet yapmak ve sağlıklı bir sürece girmek istiyorsanız adım atabilirsiniz. Araçlarınız, teknolojik konular ve sosyal medya hesaplarınızda olası sıkıntılar ile karşılaşabilirsiniz. Evcil hayvanınız bulunuyorsa onların sağlığına dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçmektesiniz.

Uzman Astrolog Özlem Recep

