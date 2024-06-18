Burçlar Bayram Olsaydı

Her burcun özelliği başka, bayram coşkuları bambaşka... Peki bu bayramlar Astrolojik olarak bir burç olsaydı hangileri olurdu? İşte o burçlar...

Akrep: Her duyguyu derinlerde yaşayan, intikam ateşiyle yanıp tutuşan Akrepler bir bayram olsaydı Kurban Bayramı olurdu. Zamanında kurban olduğu insanları tek yanlışıyla kurban ettiklerinden...

Yengeç: İlkokul yıllarında ponpon kız olamadıklarından dolayı başına gelen her şeyi abartan dramatik Yengeçler... Onları sevindirmek amacıyla bayramları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Balık: Dilediği istediği hiçbir şeyi alamayan Balıkları Hıdırellez Bayramı yapmak istedik. Günün 24 saatlik döneminde 224 saatlik hayal kuran Balıkların dileklerini gerçekleştirmek için. Bu da kabul olmazsa sıkıntı sizde...

Oğlak: Salondan lavaboya geçerken birisi fotoğrafımı çeker edasıyla duvara bile güvenmeyen Oğlaklar için, Emek ve Dayanışma Günü diyecektik ki Oğlak burcunun kimseye dayanmayacağını biliyoruz. Tek başınıza kutlayın bayramınızı, kimseyi de istemiyorsunuz zaten.

Başak: Milletin hayatına, yaşam stiline, yemesine, içmesine, sporuna karışmayı seven Başakları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na koyalım da kimseye karışmasınlar. Herkes kendi tasına baksın artık, bakmalı...

Boğa: İki günlük dünyada iki bin öğün yiyen Boğaları rahat bırakmak için Ramazan Bayramı yapmak istedik. Rahat rahat yiyip yemeği puanlasınlar. Biz burada yokmuş gibi yiyin. Çünkü biz buradaysak bizi de yersiniz...

Terazi: Ara buluculuk desek var... Terazi burcunun inanılmaz duyarlı hali, yardımlaşma hevesi, adalet hırsı başına bir şey getirmeden, biz başına Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü getirelim.

Kova: Kova burçlarının bayramı için pek düşünmedik. Açıkçası Kova burcunun ismi için de pek düşünüldüğünü düşünmüyoruz. Kova nedir...

İkizler: Sizin ruh halinizin değişimine sadece zaman yetişir diyerek sizi Yılbaşı yapıyoruz. Şimdi yılın sonu, iki saniye sonra yılın başı. Bunun vücut bulmuş halini çektiğimizden dolayı... Bize çektirdiklerinizi biraz da evren çektirsin...

Aslan: Dağların eteklerini ben yarattım edasıyla gezen Aslanları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapalım da heyecandan eteklerini uçuşturalım. Sonuçta kendini övmeyen eteğini döver. Yani sizin dilinizde...

Yay: Cenaze gününü bile bayram edecek Yaylar için şu gün sizin bayramınız demek çok özensiz olur. Ne de olsa Yaya her gün bayram.

Koç: Koç için yeter ki hareket olsun. Bugün 14 Aralık Christmas Kazağı Gününde, yarın 19 Haziran Boş Boş Gezme Gününde olur. Yeter ki hareket olsun dedik ya... Bir de kalabalıkta kavga kaos çıkarsa Koçların aldığı zevki o zaman görün.



