Ünlülerin zayıflık ve güzellik sırları hep merak edilir. Bugünün şanslısı Burçin Terzioğlu.



Alem Dergisi'ne konuşan Burçin Terzioğlu, zayıflık ve güzellik sırrını açıkladı.

İnanılmaz formdasın. Spor ve sağlıklı beslenmeyle iç içe olduğunu biliyorum. Bu motivasyonu nasıl sağladın?

Bir sağlık sorunuyla ilgili sebeplerden ötürü çok fazla kilo almıştım ve o halime ayrılan sürenin sonuna geldiğimde iki ay gibi kısa bir dönemde çift haneli bir kilo verdim. Ardından antrenman ve bana özel planlanmış bir beslenme yöntemiyle özlediğim eski halime geri döndüm. En önemli motivasyonum yıllarca sağlıkla taşımak istediğim bedenime iyi davranmak galiba. Çünkü olmak istediğin hal, kendine nasıl davrandığınla ilgili.

Bakım ritüellerin var mı? Saçların için özel bir şey yapıyor musun?

Tam bu sorunun muhattabıyım. Bakım benden sorulur. Makyaj çantam el kadarken bakım ürünlerim banyomun tamamını kaplar. Her bölge için, her mevsim için ayrı ürünler edinirim. Canı sıkılan arkadaşlarım bana gelir; hadi bizi kendimize getir diye. Ürün tavsiyesi benden alırlar. Spa günlerim vardır saatler süren. Her gün bir saatlik bakım ritüelim vardır, saçlarım ve cildim için. Her hafta en az bir kere buhar banyosuna girerim. Doğal yağlardan oluşan bakım kürüm, faydası benim tarafından denenerek kanıtlanmış markaların ürünleriyle devam eder. Büyük bir yatırım orası benim için.