Burası da atların huzurevi

Yaşamları boyunca onlarca Arap tayı dünyaya getiren, yarışlar kazanan şampiyon atlar ile engelli atların bakımı, Malatya'daki TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yapılıyor. "Huzurevi" adı verilen harada, doğurganlığını yitirmiş ve engelli 40 atın bakımı yapılıyor.



Bir tavlayı yaşlı dişi atlar için ayıran işletme yönetimi, burada diğer atlara gösterilen ihtimamı "emekli kısraklar" için de gösteriyor. Huzurevinde, 18-27 yaş aralıklarında emekli kısraklar bulunurken, 2 yaşında olup da doğum yeteneği bulunmayan ya da engeli atlara da bakılıyor.