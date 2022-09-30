Burak Topcu: Hem Amerika vizesi alıyor hem iş imkânı sunuyoruz

Esa Global A.Ş. ve markası Göçmen Vizesi'nin kurucu ortaklarından Burak Topcu, sundukları hizmetler hakkında bilgi verdi. Yurtdışı vize başvurularıyla ilgili profesyonel danışmanlık hizmeti sunduklarını dile getiren Topcu, "Firmamızda E1, E2, EB5 yatırımcı ve girişimci vizesi, B1 ve B2 Amerika turist vizesi ve her yıl çekilişi gerçekleştirilen Green Card'la ilgili danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Yakında Schengen vizesi ve Work and Travel'la ilgili hizmetlerimiz de başlayacak" dedi.

MÜLAKAT TARİHİNİ ÖNE ÇEKİYORUZ

Burak Topcu, turist vizesiyle ilgili hizmetlerini şöyle anlattı: "Amerika için gereken DS-160 formlarının hatasız bir şekilde doldurulması, gerekirse güveni artırabilmek için adres gösterilmesi, mülakatta yapılması gerekenler gibi sürecin A'dan Z'ye tüm detaylarını asiste ediyoruz. Olumsuz dönüş ihtimalini en minimuma indiriyoruz. Normal şartlarda başvuru alındığında mülakat randevusu ortalama 12-15 ay sonrasına veriliyor. Bunun için de 24 saat esasına göre çalışan özel bir ekibimiz var. Bu arkadaşlarımız sayesinde bizimle turist başvurusu gerçekleştiren hemen hemen herkesin başvurularını 2-3-4-5 aya kadar geri çekebiliyoruz."

YÜZDE 80 BAŞVURUDA DİSKALİFİYE OLUYOR

ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkı sağlayan Green Card için de başvuru yaptıklarını dile getiren Burak Topcu, "Aslında Green Card'a başvuru süreci ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor. Fakat Türkiye'de başvuranların yüzde 70-80'i yaptıkları hatalardan dolayı diskalifiye oluyor. Biz bu formları özel ekibimizle hatasız şekilde dolduruyor ve başvurularının yüzde yüz olarak geçerli kabul edilmesini sağlıyoruz" dedi.

TEK YÖN UÇAK BİLETİ ALIYORUZ

Müşterilere sağladıkları ekstra faydalarla diğer firmalar arasında öne çıktıklarını dile getiren Burak Topcu, şöyle konuştu: "Bizim aracılığımızla başvuran ve kazanan kişilerin bütün masraflarını biz karşılıyoruz. Gireceği mülakatların bir simülasyonunu gerçekleştiriyoruz. Ne gibi sorular gelebilir, nasıl cevap verilmesi gerekiyor, bunların hepsinin eğitimlerini veriyoruz. Mülakat görüşmesi için gerekli olan 330 dolarlık vize harcını karşılıyoruz. Ülkeden çıkış yapacakları tarihte, tek yön uçak biletini alıyoruz."

KONAKLAMA DESTEĞİ DE VAR

Burak Topcu, hizmetlerinin bunlarla sınırlı olmadığını, iş, konaklama ve lisan konularında da destek sunduklarını söyledi: "Amerika'ya bizim aracılığımızla gidecek olanlara online olarak İngilizce eğitimi veriyoruz. Çözüm ortaklarımız aracılığıyla, iş bulmalarına da yardımcı oluyoruz. Danışanlarımız, orada çalıştığımız fabrikaların üretim departmanında işleri hazır bir şekilde gidiyorlar. Bulduğumuz işlerde çalışmayı kabul eden adaylarımıza 45 güne kadar konaklama desteği de veriyoruz. Tüm bunların dışında orada kredi kartlarını nasıl kullanmaları gerekiyor, yasal prosedürler neler, kültüre oryantasyon süreçleri gibi konularda da tamamen ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz."