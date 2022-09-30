Burak Kalfa'dan Yeni Single Güz Gülü

Burak Kalfa uzun zamandır üzerinde çalışmış olduğu, alternatif müziğiyle yeni sezona hızlı girmeyi planlıyor. Kalfa sözlerine şöyle devam etti; "Uzun zamandır alternatif müzik üzerine çalışmalar yapıyorum. Özellikle pandemi zamanı kendimi bu müzik dalında inanılmaz derecede geliştirdim diyebilirim. Şarkıda kullandığımız efektler, drum ve bas geçişleri özellikle mistik tarzda rahatlatacak bir serüvenin başlangıcı olarak düşünerek çaldık. Bundan sonra çıkartacağım tüm projelerimde insanlara dokunan, dinlendiğinde rahatlatan ve günün stresinden uzaklaştıran müzikler yapmaya devam edeceğim. Tamamen mix masterını kendimin yaptığı Güz Gülü şarkım Enver Yılmaz müzik prodüksiyonundan tüm platformlarda yer aldı."