Bunaltıcı havadan kaçmak için rafting yöntemi!

Sıcak ve bunaltıcı havayı fırsat bilen Düzceliler, rafting parkurunda serinledi.

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan rafting, 13 kilometrelik parkuruyla Melen Çayı'nda yapılıyor.

Sıcaklıkların 36 derecelere çıktığı kentte bulunan vatandaşlar, rafting tesislerine adeta akın etti.

Havaların ısınmasıyla rafting tesislerine talepler iki kat arttı.

Deniz turizminden sıkılan vatandaşlar ve adrenalin tutkunlarına hitap eden rafting, bunaltıcı havalardan kurtulmak için en eğlenceli alternatiflerin başında geliyor.