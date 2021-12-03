'Bulut'la engelsiz dünya

ÇİZGİ FİLMDEN ETKİLENMİŞ



Çocukluğunda izlediği bir çizgi filmle rehber köpeklerden haberdar olan ve bir rehber köpekle yaşamanın hayalini kuran Kemal Görey Beydağı, eşleştiği Bulut'la çocukluk hayaline kavuştu. Çoğunluğu ABD'de olan yurt dışındaki prodüksiyon firmalarına, TV kanallarına veya reklam ajanslarına müzik üreten bir kompozitör olarak yaşamını sürdüren Beydağı Bulut adlı rehber köpekle yolları kesiştiği günden itibaren özgürlüğüne kavuştu.

REFAKATÇİYE GEREK KALMADI



Kendisini "Türkiye'deki en yeni rehber köpek sahibi ve Bulut'un en iyi arkadaşı" olarak tanımlayan Beydağı, "2 yıl bekledim sonra aldığım bir telefonla kendimi çok hızlı bir şekilde Sarıyer'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kampüsünde Bulut'la birlikte eğitim almaya başlamış halde buldum. Refakatçi desteği olmadan sevgili rehberimle mağazalar gezdik, kıyafetler baktık, kafeye gittik, oturduk. Hayatımda yeni bir perde aralanmıştı" dedi.

Kemal Görey Beydağı, "Sizin için hep burada, asla güveninizi sarsmıyor, asla dikkati dağılmıyor, asla yorulmuyor ve ilk aşamada her zaman sizin güvenliğinizi ve mutluluğunuzu düşünüyor. Böyle bir dosta, böyle bir aile üyesine sahip olmak kadar büyük bir şans ve büyük bir keyif yok" dedi.

EĞİTİMİ 2 YIL SÜRÜYOR



Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora bir rehber köpeğin eğitiminin 2 yıl sürdüğünü belirtti. Her yıl bir rehber köpekle bir görme engelliyi eşleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Bora, "Daha fazla görme engellinin hayatına dokunabilmek için daha çok gönüllü bakıcı aileye ihtiyacımız var" diyor.