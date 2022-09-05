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05 Eylül 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 18:30:00

Bulgarlar Edirne'ye Gürcüler Artvin'e!

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"Her şey ucuz" diyerek Edirne'ye akın eden Bulgaristan vatandaşlarından sonra şimdi de Gürcistan vatandaşları Artvin'in Kemalpaşa İlçesi'ne akın etmeye başladı.

"Her şey ucuz" diyerek Edirne'ye akın eden Bulgaristan vatandaşlarından sonra şimdi de Gürcistan vatandaşları Artvin'in Kemalpaşa İlçesi'ne akın etmeye başladı. Kemalpaşa'da marketlerde yoğunluk oluşturan Gürcüler, özellikle sıvı yağ, şeker, un gibi ürünlere rağbet gösteriyor.

Fiyatların kendi ülkelerine göre çok uygun olduğunu söyleyen Gürcüler "Türkiye'yi, şarkılarını da insanlarını da çok seviyoruz, her şey ucuz burada" diyor. Bir Gürcü vatandaşı "Aldığımız sıvı yağ Gürcistan'da 30.80 lari, Türkiye'de ise 26 lari. O yüzden alıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Bulgarlar Edirne Gürcüler Artvin Her şey ucuz
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