Bulaşık makinesi lekeli bırakıyorsa işte nedeni! Meğer çözümü bu kadar basitmiş

Bulaşık makinesi zamana ve kullanıma bağlı olarak zaman zaman bazı sorunlar ortaya çıkartabilir. Ayrıca bu sorunlardan biri, yıkanan kirli mutfak eşyalarının lekeli kalması. Bu sorunun birçok farklı nedeni olabileceği gibi bazı kolay çözüm yolları da bulunuyor. Ayrıca bu yollar, ''meğer çözümü bu kadar basitmiş'' bile dedirtebiliyor. Peki, bulaşık makinesi neden leke bırakır ve sorun nasıl çözülür?

BULAŞIK MAKİNESİ LEKELİ BIRAKIYORSA İŞTE NEDENİ



Bulaşık makinesinde yıkanan kirli mutfak eşyalarının lekeli kalmasında birçok farklı neden olabilir. Ayrıca bu nedenlerden bazıları ortaya çıktı. Nitekim söz konusu nedenlerden ikisi, su sıcaklığının düşük olması ve tıkalı veya kirli bulaşık filtresi.

SU SICAKLIĞININ DÜŞÜK OLMASI



Su sıcaklığının gerektiğinden düşük olması, iki farklı problem ortaya çıkartabilir. Ayrıca söz konusu problemler aşağıda yer alıyor

- Birinci sorun, aşırı sıcak su olmadığı için suyun buharlaşması geç olur. Bunun sonucunda ise, yıkanan eşyalarda sabun ya da mineral birikintileri oluşabilir.

- İkinci sorun, su sıcaklığının deterjanları çözecek kadar sıcak olmaması. Bu durumda pütürlü ya da benekli kalıntılar oluşabilir.

Öte yandan su sıcaklığının en az 48 derece olması ile yukarıdaki problemler çözülebilir.

TIKALI VEYA KİRLİ BULAŞIK FİLTRESİ



Tıkalı ya da kirli bulaşık filtresi, bulaşık makinesinin performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun sonucunda ise, yıkanan mutfak eşyalarının kirli kaldığı görülebilir.

Bulaşık makinesi filtrelerinin aylık olarak sıcak sabunlu su ve bir şişe fırçası yardımı ile temizlenmesi öneriliyor. Yapılmadığında, makine herhangi bir kiri yeniden dolaştırabilir ve potansiyel olarak yıkanan eşyalara geri püskürtebilir.

Bu sorun, deterjan bölmesine bir bulaşık makinesi temizleme tableti yerleştirilerek bir döngü boş şekilde çalıştırılması ile çözülebilir.

Not: Yukarıdaki yöntemler, bulaşık makinesinin leke bırakma sorununu çözebilir. Ancak sorunun kaynağı farklı olabilir. Eğer yukarıdaki yöntemlerle sorun geçmiyorsa, makinenin bir uzmana gösterilmesi de önerilir.