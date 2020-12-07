  • BIST
    1329.9
  • Dolar
    7,8091
  • Euro
    9,4674
  • Altın
    467,6130
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bugün burçları neler bekliyor? 8 Aralık 2020 Salı günlük burç yorumları
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Trump'tan başkanlık seçimleri için 'üçüncü dünya ülkesi gibiyiz' yorumu
Merkel'den aşı geliştiren Türk göçmen doktora övgü
Bakan Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı
Efsane geri döndü: Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada
4 çocuk annesi Duygu, kendini astı
Vaka sayısı yüzde 35 arttı! Şehir kırmızı renge döndü
Hazine nakit dengesi Kasım'da 12,5 milyar TL fazla verdi
Başkan Erdoğan, Çekya Büyükelçisini kabul etti
Putin'den orduya jet 'Avcı İHA' talimatı: Çok uzadı, derhal bitirin
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Karantina süresi değişti
Tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğiz
Meteoroloji bir kez daha uyardı
Muhsin Fahrizade suikastında çarpıcı detay
Avrupa'da salgının bilançosu!
Vinci kıbleye çevirdi... 50 metre yükseklikte namaz
Van Gölü'nde ortaya çıktı... Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri
Pamuk'a özel protez takılacak
Yine aynı yöntem! 150 bin TL'lik altını eliyle teslim etti
Avcılar ve Yeşilköy'de deniz anası paniği
4.5 yıl sonra başardı... 600 gramdan ilk adıma
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet!
Sol Yanım dizisi için 21 kilo veren Feyza Civelek: Türkiye'de oyunculuk güzellik üzerine
07 Aralık 2020 Pazartesi 11:52:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 11:52:00

Bugün burçları neler bekliyor? 8 Aralık 2020 Salı günlük burç yorumları

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 8 Aralık 2020 Salı günlük burç yorumları: Aslan yaşadığı yeri değiştirmek için adım atmak istiyor, Başak zihnindeki soruların cevabını rüyasında bulabilir, Boğa hayallerine kavuşturacak şanslı etkilere sahip, Yengeç sevdiği kişinin desteğiyle keyfi yerine gelecek.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Bugün iş yerinizde sizi eleştiren kişilere karşı daha temkinli olabilirsiniz. Maddi durumunuz rahatlarken, atılım yapmak istediğiniz konular için acele etmeden ilerlemelisiniz. Zihninizdeki hararetli ve takıntılı düşüncelerden uzaklaşamıyorsanız, meditasyon ve dua ile rahatlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Gayrimenkul alım satım işlemleri için yeni bir ev bakabilir veya elinize geçebilecek toplu bir para ile arazi alımı için arayışa başlayabilirsiniz. Hayallerinizi engelleyen pek çok konudaki engelleri aşmanız için şanslı etkiler altındasınız. Arkadaş gruplarınızdaki düşüncelerinden emin olamadığınız kişilere karşı mesafeli duruşunuz ileride sizi pek çok konuda zarar görmekten koruyacak olabilir, iç sesinizi dinlemelisiniz.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Bugün ailenizden alacağınız destek ile manevi anlamda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Önemli gelir kaynakları, satış – pazarlama, internet üzerindeki girşimleriniz ile maddi anlamda artış yaşayabileceksiniz. Anlam veremediğiniz açık düşmanlık yapan kişilere karşı kendi kabuğunuza çekilerek sessizliğinizi korumanız sizi pek çok sıkıntıdan kurtarabilir.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Kısa yolculuklar yapıyorsanız trafikte ve havaalanlarında pek çok sıkıntıya karşı dikkatli olmalısınız. Valiz ve pasaport çalınmalarına karşı temkinli olurken, bu gibi ortamlarda çıkabilecek kavga ve sıkıntıların arasında kalmamaya özen göstermelisiniz. Günün negatif yanlarının yanı sıra en pozitif yanı aşk ve ilişkilerden yana uzunca zamandır en şanslı ve sevdiğiniz kişiden destek göreceğiniz bir etki altındasınız.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Hakkınızı uzunca süredir alamadığınız pek çok konu hakkında şanslı etkiler altındasınız. Mart ayında olası çıkabilecek giderlere karşılık bugünlerde artan gelirinizi tutmanın yollarını aramalısınız. Evlilik kararı alan Aslan Burçları önümüzdeki günlerde yeni ev arayışı ve yatırım kararı alabilir. Fazla borçlanmadan adım atmak oldukça önemli.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Bu gece uyku sırasında göreceğiniz rüyalar zihninizde oluşan pek çok sorunun cevabını sizlere sunacak gibi görünüyor. Önemli bir rahatsızlığınız bulunuyorsa bugün itibariyle pek çok sıkıntınızdan kurtuluşa geçeceksiniz. Hiç umut etmediğiniz bir kuruluştan önemli bir cevap almak ve anlaşma yapmanız için gökyüzü bugün size destek veriyor. Gelen haberleri iyi değerlendirmelisiniz.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Bugün bağırsak ve idrar yollarınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. İş yerinizde hukuki anlamda bir problem yaşıyorsanız, önemli bir alım satım sürecine girdiyseniz, bugün itibariyle çözüm yolları bulacağınız yeni bir döngünün içinde bulacaksınız kendinizi. Sevdiğiniz kişi ile ufak tefek sıkıntıları büyütmemeli, karşınızdaki kişinin beklentilerini anlamlandırmak için onun duygularını önemsemeyi ihmal etmemelisiniz.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün gökyüzünün cazibesi ve görkemini üzerinizde toplayacaksınız. Uzunca zamandır yaşadığınız maddi manevi sıkıntılarınızı çözmek için şans ve fırsatınız bulunuyor. Uzunca süredir hane ve iş değiştirmek isteyenler dilediği evi bulabilir, şanslı iş fırsatları için görüşmeler yapabilirler.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Bugün düşünceleriniz arasında geçmişte yaşadığınız konularda takılı kalmanız sizi içsel anlamda gerginliğe sokuyor olabilir. Yakın arkadaşlarınız ve aile bireylerinizden gelecek olan eleştirisel söylemlerin doğruluk payı olabileceğini düşünerek adımlar atmanız sizi pek çok sıkıntıdan koruyacak olabilir. Çok yakın zamanda arkadaşlıktan aşka dönüşen bir beraberliğiniz bulunuyorsa, problemleriniz için çözüm odaklı olmanız evliliğe giden ilişkinizi kurtaracaktır.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Bugün hayallerinizi gerçekleştirmek için göksel kombinasyon size destek veriyor olacak. Önemli bir projede zirve noktasını görmek istiyorsanız bugün yöneticilerinizden destek alacaksınız. Bulunduğunuz ortamda anlam veremediğiniz konuşmalara zihninizi yormadan projelerinize odaklanmalısınız. Sağlık açısından bağırsaklarınıza ve üreme organlarınızdaki problemleri dikkate almalısınız.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Uzunca süredir özlediğiniz bir yakınınızı görmek isterseniz bugün yolculuk yapıp kavuşabilirsiniz. Eşiniz veya arkadaşlarınızla olası küslükler ve dargınlıklar varsa hayatınızda bugün pek çok konunun üstünü çizip yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bugün ayrıca kariyer konusunda yabancılara sunacağınız projeniz veya eğitim öğretim konularındaki atacağınız adımlarla birlikte isminizden söz ettirebilirsiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün eleştirisel tavırlarınız pek çok kişi tarafından yadırganabilir. Sağlık konusunda bazı önlemleri almanız gereken bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bebek tedavisi gören çiftler bugün olumlu haberler alabilirler. Eşinizden aldığınız destek sizi çok mutlu ederken, parasal anlamda beklenmedik projelerin kapınızı çalmasının sevincini yaşayabilirsiniz.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

Etiketler : Günlük Burç Yorumu Uzman Astrolog Özlem Recep 8 Aralık Salı burç yorumları Salı burç yorumları günlük burç yorumları burçlar burçları neler bekliyor
Youtube'da güldürecek

Youtube'da güldürecek
Karantina için İstanbul'da

Karantina için İstanbul'da
İrem Derici'nin 'Senin Hastan' ile zirvede

İrem Derici'nin 'Senin Hastan' ile zirvede
Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür'den yasak öncesi waffle keyfi

Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür'den yasak öncesi waffle keyfi
Tuba Aydın'dan rolü için sokakta prova

Tuba Aydın'dan rolü için sokakta prova
Burcu Biricik 'Kırmızı Oda' dizisinde Boncuk olup ağlatacak

Burcu Biricik 'Kırmızı Oda' dizisinde Boncuk olup ağlatacak
Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz

Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz
TSM'ye Cem Adrian yorumu...

TSM'ye Cem Adrian yorumu...
Zeynep Bastık'ın hayali iki çocuk annesi olmak

Zeynep Bastık'ın hayali iki çocuk annesi olmak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER