Bugün burçları neler bekliyor? 6 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları

YENGEÇ SAKİN, ASLAN DEĞİŞİM ETKİSİNDE

Senenin astrolojik açıdan en önemli haftalarından biri bizleri bekliyor. Yengeç Burcu bu haftayı son derece sakin geçirmeli. Aslan Burcu ise hayatında büyük değişim rüzgarlarına kendini hazırlamalı.

11 Şubat günü Kova burcundaki Yeniaya iki iyicilin kavuşumu eşlik ediyor. Venüs ve Jüpiter'in kavuşacağı bu gün müthiş bir yaratım enerjisini içinde barındırıyor. Maddi ve manevi açıdan hayallerinize kavuşmak için dilek dileyebilir, dua edebilirsiniz. Hayatınızda değişmesini istediğiniz konularla ilgili karar alabilirsiniz. Ancak bu kararlarınızı 21 Şubat gününden itibaren anons etmenizi öneriyorum, çünkü hala Merkür geri gidiyor.

MERKÜR GÜNEŞİN KALBİNDE

8 Şubat gününde ise Merkür güneşin kalbinde olacak. Kendinizi ilham dolu hissedebilirsiniz. Daha önceden aklınıza gelmemiş olan parlak fikirleri ortaya koyabilirsiniz. Hatalarınızı farkına varabilir, bunları düzeltme yoluna gidebilirsiniz. Maalesef diğer günler bu denli olumlu etkileri barındırmıyor. Venüs ile Satürn kavuşacak. İkili ve sosyal ilişkilerde zorlu sınavlar ve engeller ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İlişkiler bitme noktasına gelebilir. İlişkilerinizde gerçekçi olmanız ve daha fazla sorumluluk almanız gerekiyor. Böylece ilişkilerinizi yeniden yapılandırmanız ve bitmesini önlemeniz mümkün olabilir. 7 Şubat günü Venüs ile Uranüs arasında zorlayıcı etkileşim olduğu için, ilişkilerde tatsız sürprizler yaşanabilir, skandallar gündeme gelebilir. Dünyada diplomatik ilişkilerle ilgili skandallar da su yüzüne çıkabilir. 10 Şubat günü Merkür ile Mars arasında zorlayıcı etkileşim var. Fevri davranmayın. Ağzınızdan çıkanları kulağınız duymalı. Karar almak konusunda da aceleci olmamanız gerekiyor.

DENGEYİ KORUMAK ÖNEMLİ

Dünyada ulaşım ile ilgili kazalar, fırtınalar ve depremler gündeme gelebilir. Liderlerin agresif açıklamaları, protestolar, isyanlar söz konusu olabilir. Hem olumlu hem olumsuz etkilerin yüksek oranda devreye girdiği bu haftada madalyonun aydınlık tarafında yer almanızı öneriyorum. Bir sonraki haftada öyle büyük astrolojik etkiler var ki, şimdiden dengenizi korumanızı öneriyorum.

KOÇ

Toplum önü statünüz ve kendinize vakit ayıracağınız güzel bir hafta diyebiliriz. 11 Şubat'ta Yeniay var Yeniay yeni başlangıç demektir. Arkadaşlık, dostluk adına yeni başlangıçlar yapabilir ve yeni gruplar içerisinde kendinizi gösterebilirsiniz. Yoğun iletişimde olacağınız bir zaman dilimi var. Cuma günü herhangi bir iş başlatmayın sonucunu alamazsınız. Hayatınızda eski ve yeni arasında kıyas yapmak ve karar vermek adına kafanızda bir takım kurgular yapacağınız durumlar yaşayabilirsiniz. Kariyer konusunda ise önemli adımlar atabileceğiniz durumlar da söz konusu. Merkür'ün Retro olmasından kaynaklı olarak atacağınız adımları iyi düşünün Bu hafta ani kopuşlarda yaşanabilir her şey sizin hayrınıza olacak unutmayın.

BOĞA

Kariyer eviniz çok hareketli. Toplum önü statünüz kazancınız ve bu konular ile ilgili gelişmeler var. Kazançlarınıza dair yeni kaynaklar bulmanız olası. Beklediğiniz haberler ya da kariyere dair durumlar maaş artısı veya iş değişliği gibi haberler gelebilir. Bu hafta hızlı atik güçlü olmak isteyecek ve bu gücü kendinizde bulacaksınız. Sinirli olmayın kırıcı olabilirsiniz ve sonradan pişman olabilirisiniz. 11 Şubat'ta gerçekleşecek yeni ay sizin kariyer evinizde. Yeni başlangıç yapmak adına bir şeyleri başlatmak adına durumlar söz konusu olabilir. Merkür retrosu olduğunu unutmayın. Tabi ki geçmişte konuşulan bir iş görüşmesi ya da beklediğiniz bir haber var ise değerlendirebilirsiniz. Kısa seyahatler, aile ile ilgili konularda gündeme gelebilir. Sürpriz gelişmeler, özgürlük isteğiniz de olabilir.

İKİZLER

9. evinizde bir stelyum var. Uzak bağlantılı işler, mahkemeler ortaklı işler bilinçaltı konuları gündeminiz olacak. Bilinçaltı konularınızda değişimler olabilir. Kendinizi olumsuz konulardan soyutlamak, enerjinizi dibe çeken insanlardan uzaklaşmak isteyebileceğiniz döngüler. 11 Şubat'ta gerçekleşecek olan Yeniay ile birlikte yeni bir şeyler başlatmak isteyebilirsiniz. 8. evinizde olacak bu Yeniay yeni bir eğitim, bilinçaltı konularınız aklınızda uzun zamandır olan ve bir türlü adım atamadığınız işler gündeminize gelebilir. Merkür Retro olduğunu unutmayın ve buna göre hareket edin. Eski sevgili gelebilir. Kendinizi güzel ifade edeceğiniz iletişimde mutlu olacağınız ve başka insanlara da akıl vereceğiniz bir döngü. Güzel değerlendirin.

YENGEÇ

Haftaya ortaklı işler finansal durumlar banka işlemleri alacak verecek veya miras konuları gündeminiz olabilir.11 Şubat'ta gerçekleşecek olan Yeniay sizin 8. evinizde gerçekleşecek ve sizin kendinizi yenilemek bazı durumlarınızı değiştirmeyi isteyebilirsiniz. Bu dönemlerde finansal durumlar ile ilgili adımlar atmak isteyebilirsiniz. Merkür Retro olduğunu unutmayın ve kararlarınızı bu doğrultuda verin. İkili ilişkilerinizde sakin olmaya özen gösterin zira gökyüzü hareketli bu hafta. Uzak bağlantılı işlerde, eğitim konularında başlatmak isteğiniz olabilir. Dijital alanlarda yapmak istediğiniz bir iş var ise ve önceden görüşme yapılan durumlar söz konusu ile değerlendirebilirsiniz. Ortaklı yatırımlar ve mücadele için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Sosyal medya konularında iletişime dikkat edin pişman olacağınız durumlar yapmayın.

ASLAN

Hayatınıza dair önemli girişimler ve başlangıçlar sizi aktif bir hayata yönlendirecek. Kariyer hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzak yerler ile ilgili işlemler, almak ya da katılmak istediğiniz eğitimler gündeminiz olabilir. Sevdiğiniz kişinin yaşamındaki bazı değişimler sizin de hayatınızı etkileyebilir. Önceliklerinizi iyi belirlemeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Parasal konular, yatırımlarınız ve birikimleriniz artabilir. Geri planda tuttuğunuz bazı işlerinizde enerjiniz yükselecek. İçinizde yükselen güçle beraber zorlukların ve ağır işlerin altından kolayca kalkabileceksiniz. Sizin karşıt evinizde 11 Şubat'ta bir Yeniay gerçekleşiyor. Başlatma enerjisi yüksek eski aşklar gelebilir. İkili ilişkilerinizde bir tamamlanma süreci olabilir.

BAŞAK

Yurtdışı bağlantılı işler veya iş görüşmeleri yaşayabilirsiniz. İşsiz Başaklar için güzel fırsatlar olabilir değerlendirin. Mahkeme, banka ile ilgili işlemler, miras alacak verecek davaları gündeminiz olabilir. Paranızı iyi değerlendirmek için destek alabilirsiniz. Bu ay bu gücü kullanmanız için size gereken enerjiyi veriyor. İlişkilerinizde kendinize karşı dürüst olmayı öğrenmelisiniz. 11 Şubat'ta bir Yeniay var ve sizin çalışma hayatınız, günlük rutinleriniz, yanınızda çalışan ve sağlığınız ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapmalısın dedirtecek cinsten. Harekete geçmek için Merkür Retro bitişini düşünün. Ya da önceden planlı programlı işler var ise harekete geçebilirsiniz.

TERAZİ

Etkili ve kuvvetli iletişim yeteneğinizi kullanarak sosyal çevrenizi iyi bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Sağlığın ıza dikkat etmeli ve kendinizi zorlamaktan kaçınmalısınız. Özellikle meditasyon ve yoga gibi konulara yönelerek kendinizi rahatlatabilirsiniz. Bu aralar kişisel isteklerinizi ön plana çıkıyor. Çocuklarınız ile zaman geçirmek veya sevdiğiniz kişiye zaman ayırmak ve eğlenceli zamanlar geçirmek için güzel zamanlar.

Ekip çalışmalarında güçlü adımlarla ilerleyebilirsiniz. Organizasyon çalışmaları yapabilirsiniz ve bu çalışmalarda bazı değişimler meydana gelebilir. Kariyer hayatınızda işlerinizi daha kolay ve etkili bir şekilde çözmeye başlayabilirsiniz. Sosyal ortamlarda ve kalabalık davetlerde yani toplum önünde sevdiğiniz insanla ya da ailenizle olan ilişkilerinizde bazı sorunlar çıkabilir. Yeniay sizin aşk sevgi hobiler evinizde ve güzel zamanlara yeni başlangıçlar ile hazır ol diyecek.

AKREP

Gökyüzü olabildiğince karışıkken sizi bu haftanın başında kardeş aile konularında bir nebze zorlayabilir. Fakat hafta ortalarına geldiğimizde aile de keyifli zamanlar sizleri bekliyor. Sağlık konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise aşk eğlence çocuk konularınız hareket kazanıyor. Çocuklarınıza vakit ayırdığınız keyifli aktiviteler yaptığınız bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Çocuğu olmayan akrep burçları için ise partnerinizle güzel bir hafta sonu sizleri bekliyor. 11 Şubat ta gerçekleşecek yeni ay sizin aile yuva kökler anlamında yeni başlangıçlara yönlendirebilir. Ev almak bir yerlere taşınmak ve yeni işler başlatmak için kendinizde o enerjiyi bulabilirsiniz. Merkür retrosunu düşünerek başlangıçlar yapın ve harekete geçin.

YAY

Bugünlerde kafanız dağınık. Aile konuları gündeminizi meşgul ediyor olabilir. Ev alım satımı, emlak işleri olabilir ve bu konular hakkında çalışmalar yapabilirsiniz. Biraz kendinize gelmeniz ve iç dünyanıza dönmeniz gerekiyor. Sevdiklerinizle bir arada olacağınız günler yakında. Sevdiklerinizi kırmamak için fazla fedakarlık yapıyorsunuz. Biraz kendinize de özen göstermelisiniz. Bu haftaya para konularıyla başlayacaksınız. Ek gelir elde etmek için bir çabanız var ise güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ödeme planları, alacak verecek konuları gündeminizde olacak hafta başı. Haftanın ortalarına geldiğimizde kardeşler, akrabalar, aile ile vakit geçirmek isteyip keyifli zamanlar yaratma çabanız artacak. Aile büyüklerinin sağlıklarına dikkat etmek de fayda var sevgiler.

OĞLAK

Derin düşüncelere dalmayı seviyorsunuz. Ama endişe ettiğiniz konuları fazla büyütmenize gerek yok. Ailenizle ilgili konular gündeme gelebilir. . Bazı yanlış anlaşılmalar olabilir bu nedenle sevdiklerinizi kırmamaya özen göstermelisiniz. Ekonomik özgürlüğünüzü alıyorsunuz. Hatta kendinize minik bir hediye bile alabilirsiniz. Kendi kazanımlarınız ile ilgili gündemleriniz olabilir. 11 Şubatta gerçekleşecek yeni ay sizin finansal konularınız ile alakalı durumlarda adım atmanıza yardımcı olabilir. Yeni iş girişimleri alacak verecek dengesi veya elinizde olanı yatırım yapma konuları olabilir. Bu aralar cömertliğiniz üzerinde. Yakın zamanda sürpriz bir yolculuk, kısa bir seyahat planı yapabilirsiniz. En yakın dostlarınızdan biri hakkında bilmediğiniz bir sır öğreneceksiniz. Bu sizi çok şaşırtacak. Yeni şeyler keşfetmeyi sevdiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar ya da yeni hobiler gündeme gelebilir. Eğitim konularına ağırlık verebilirsiniz.

KOVA

Bu haftaya kendiniz ile alakalı yeni başla kararları vererek başlayabilirsiniz. Gökyüzünün karışık olması herkesi etkiledi tabi ki ama burada fayda sağlamak adına güzel başlangıç fırsatları yakalayabilirsiniz. Bu haftanın önemli gündemleri sizin için para akışı ve kardeşler ile ilgili konular olacak. Para harcamanıza biraz daha özen gösterip fuzuli harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca kardeş, yakın akraba gibi kişiler ile ilgilenmek onların konularına çözüm bulmak zorunda kalabilirsiniz. 11 Şubat'ta gerçekleşecek olan Yeniay ile gündeminiz değişebilir yeni adımlar başlangıçlar, kendiniz ile alakalı değişimler ve yenilikler yapmak isteyebilirsiniz . Bu yıl sizin unutmayın ve adımlarınız atarken kendinize güvenin ve içinizdeki enerjiyi dışarıya çıkarın.

BALIK

Arkadaşlarınız ile ilgili duygusal bir süreç yaşama, sosyal çevreniz de birtakım kıpırdanmalar söz konusu. Fakat aynı zaman da zihninizle de baş etme zorunda kalabilirsiniz. Çünkü bu zaman dilimleri zihninizin birden fazla şey canlandığı ve geçmişte yaşadığınız olayları tekrar tekrar hatırlayacağınız ve bunlardan dersler çıkarmanız gerektiğini anlayacağınız bir süreç. Lakin sakin kalıp karalarınızı duygularınıza yenilmeden verebildiğinizde bu haftayı çok daha rahat atlatacaksınız. Sosyal çevre yakın arkadaşlar ve iş arkadaşı çevrenize biraz daha özen gösterip vakit ayırmalısınız. 11 Şubat'ta 12. evinizde gerçekleşecek yeni ay kendinize zaman ayırmanız açısından içsel yolculuk zamanı için güzel fırsatlar sunabilir. Geride bırakmak istedikleriniz ve hayatınızdan bazı insanlar eksilirken yenileri gelebilir. Sağlığınıza dikkat edin göz ardı ettiğiniz durumlar görmezden geldikleriniz var ise bu döngüde karşınıza çıkabilir.