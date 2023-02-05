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05 Şubat 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 09:30:00

Bugün burçları neler bekliyor? 5 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 5 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle yakın çevre, kardeşler alanında duygusal yönden aşırı baskı altında kalacağınız bir dönem olabilir. Ayrıca parasal ve maddi konularda ani değişken koşullara da dikkat etmekte fayda vardır.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle parasal ve maddi konulardan baskı altında kaldığınızda dolayı maddi konularda yanlış kararlar alabilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatından da gelişen ani olaylar zorlayıcı olabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle aşırı baskı altında kaldığınızdan dolayı agresif tutum ve davranışlar içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda görüş ve düşünceleriniz de ani değişimler içinde olmak sizi zorlayabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle içsel ve ruhsal anlamda oldukça baskı altında kaldığınızdan dolayı ruhsal sorunlar açığa çıkabilir. Ayrıca ortaklaşa parasal ve maddi konularda ani değişimler yorucu etkiler verebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında duygusal yönden aşırı baskı altında kaldığınızdan dolayı bu alan sizi oldukça yorucu etkiler verebilir. Aynı zamanda ortaklaşa parasal ve maddi konularda sorunlar sizi yorucu etki verebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu bugün özellikle kariyer hayatı alanında oldukça duygusal baskı altında kaldığınızdan dolayı bu alanda sorunlar yorucu olabilir. Aynı zamanda iş hayatında ani değişim rüzgarları esebilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle uzakta olan insanlar ile ilişkilerde duygusal baskı altında kaldığınızdan dolayı bu alanda sorunlar yorucu olabilir. Aynı zamanda aşk hayatında ani değişim getirici olaylara karşı dikkatli olunmalıdır.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle ortaklaşa parasal ve maddi olaylarda aşırı baskı altında olduğunuzdan dolayı bu alanda sorunlar yorucu etki verebilir. Aynı zamanda aile hayatında ani değişim getirici olaylara karşı dikkatli olunmalıdır.

YAY BURCU

Yay burcu için özellikle ilişkiler, evlilik, ortaklık alanında aşırı duygusal baskı altında kalacağınız bu dönem de bu alanda sorunlar yorucu olabilir. Aynı zamanda yakın çevre, kardeşler, akraba alanında ani değişim getirici olaylara karşı dikkatli olunmalıdır.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle iş hayatı alanında aşırı duygusal baskı altında olacağınızdan dolayı bu alan sizi oldukça yorabilir. Aynı zamanda parasal ve maddi konularda ani değişimler yorucu etki verebilir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle aşk hayatı alanında duygusal baskı altında kalacağınızdan dolayı bu alan yorucu olabilir. Aynı zamanda hayatınızın genel anlamında ani değişim getirici olaylar ortaya çıkabilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle aile hayatında aşırı baskı altında kalacağınızdan dolayı bu alan yorucu olabilir. Aynı zamanda içsel ve ruhsal alanda yakın çevreden gelen ani etkiler depresif koşullar getirici olabilir.

Etiketler : burçlar burç yorumları astrolog aşkın şengün
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