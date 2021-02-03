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03 Şubat 2021 Çarşamba 00:04:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 00:04:00

Bugün burçları neler bekliyor? 3 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 3 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları: Oğlak çevresinde dönen oyunları görmeye başlayabilir, Terazi sorunların azaldığını hissederek rahatlayacak, Koç önemli bir terfi alıp, eli güçlenmesi mümkün, Yengeç kalbi boş olanlar bugünlerde aşkı buluyor.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

İş hayatınızda güçleneceğiniz yeni bir sürecin içerisindesiniz. Önemli bir terfi alabilir ve mevki atlamanız için olumlu şartlar sizinle birlikte olabilir. Aile bireylerinizden ortalama bir kaç yıldır kronik rahatsızlığı olan kişiler var ise rahatsızlanabilirler, sağlık kontrolleri için mutlaka elleriniz üzerlerinde olsun.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Hukuksal başvurularınızın olumlu sonuçlanması için mevkisi yüksek kişilerden yardım alabilirsiniz.. Medya ile ilgilenenler bugün itibariyle isminden ciddi anlamda söz ettirecek gibi görünüyor. Yeni aşk bekleyenler güçlü kişiler tarafından arkadaşlık teklifleri ile karşılaşabilirler.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Psikolojinizi yormamanız gereken günlerden geçmektesiniz. Gizli düşmanlar ve sizi takip edip rahatsızlık vermek isteyenlere karşı temkinli olmalısınız. Maddi kazançlarınızdan kimseye bahsetmemeniz gereken günlerden geçmektesiniz.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Sevdiğiniz kişinin gücüne güç katacağı günlerden geçmektesiniz. Kalbi boş olan Yengeç burçları bu süreç ile kalplerini sevgiye açacak bir kısmı ise güçlü kişiler ile evlilik yapacaklar. Arkadaş ortamınızda gizliden gizliye sizi kıskananları farkedecek ve belki de kıskanılmak içten içe hoşunuza gidecek.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Hayatta ben de varım diyeceğiniz pek çok konu ile karşı karşıya kalacaksınız. İş hayatınızda güçlü birileri ile karşılaşabilir ve yardım alabilirsiniz. Gücünüzü toparladığınız günlerden geçerken ancak garantici olan yapınız sebebiyle yeni atılım yapacağınız projelerinizi baltalama riskiniz bulunuyor, aman dikkat.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Yeni bir aşk isteyen kalbi boş olan Başak burçları kalplerini aşka açacakları bir süreç içindeler ancak hayatınıza girecek kişinin gizli yönleri bulunuyor, aman dikkat. Enerjinizi tazelemek için seyahatler planlamak üzere olabilirsiniz. Şans oyunları ve yatırımda olan bir paranız bulunuyorsa avantajlı bir döngüdesiniz.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Olası rahim problemleri ve düşüklere açık günlerden geçmektesiniz. Sıkıntı ve stresi biraz azaltmalısınız. Evinizin içerisinde olası sıkıntılı günlerden geçebilirsiniz. Belki de evinizi değiştirmek veya içinde değiştirebilecek yeni bir dekorasyon yapmak ruhunuza iyi gelebilir. Evsiz kişilere gün içerisinde yardım etmeniz sizi pek çok negatiften koruyacaktır.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Kardeşlerinizin sağlığıyla ilgilenmeniz gereken bir süreçten geçmektesiniz. Olası küslükler veya kırgınlıklar oluşmasını istemiyorsanız biraz alttan almayı deneyebilirsiniz. İletişimdeki manipülatif yapınız yakın çevrenizdeki pek çok kişinin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor, aman dikkat.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Gelir kapılarınız güçlü insanlar aracılığıyla artabilir ancak parasal durumunuzda olası riskler de bulunuyor. Yatırım yapmayı planlıyorsanız dikkatli adımlar atmalısınız. Çevrenizdeki kişilere verdiğiniz tepkiler pek çok kişi tarafından eleştiriliyor olabilir, aman dikkat. Sizi sevenlerin kıymetini bilmeniz ve desteğini almanız gereken günlerden geçmektesiniz.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Uzunca süredir sağlık problemleriniz bulunuyorsa tekrar tetiklenebilir. Olası kontrollerinizi zamanında yaptırmalı ve önlemlerinizi almalısınız. Sizi rahatsız edebilecek türden kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Bulunduğunuz çevrede güç kazanacaksınız ancak öncelikle içinizde sizi yoran maddi manevi ne varsa çözümlemelisiniz.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Sevdiğiniz bir kişinin hastalık, kayıp haberini almak sizi gün içerisinde yorabilir. Olası hastalıklara siz de oldukça açıksınız. Sadaka vermek ve dua etmek sizi pek çok enerjiden koruyacaktır. Parasal konularda ani oluşabilecek kayıplar söz konusu. Yatırımlarınızı değerlendirmeden önce iyice düşünmelisiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Önemli bir dernek veya yardım kuruluşunda çalışmak için adım atmak istiyorsanız bugün harika bir gün. Gün içerisinde başvurularınızı yapabilir ve bu konular için adımlar atabilirsiniz. Arkadaş ortamınızdaki güçlenen yapınızdan rahatsız olanlar ile yollarınız ayrılabilir, üzülmeyiniz. Güçlü insanlardan yakın zamanda yardım alacaksınız.

Etiketler : günlük burç yorumu Uzman Astrolog Özlem Recep 3 Şubat günlük burç yorumları çarşamba burç yorumları
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