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02 Aralık 2020 Çarşamba 12:42:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 12:42:00

Bugün burçları neler bekliyor? 3 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 3 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları: Oğlak huzur, mutluluk ve aşk şimdilerde sizinle olacak, Aslan yeni iş teklifi ve projelerle yükselişe geçiyor, Terazi kalbi boş olanlar sürpriz bir aşka tutulabilir, Kova gönlünden geçenlerin sahibi olması an meselesi.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Sevdiğiniz kişi ile sürprizlere açık bir gündesiniz. Uzunca zamandır yaşadığınız problemleri geri planda bırakmak ve mutluluğu doyasıya yaşamak için harika bir gün. İş konularındaki gelişmeler yüzünüzü güldürecek cinsten. Sağlığınıza da ekstra dikkat etmelisiniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Hafta içinde farkettiğiniz ve sizi üzen kişilerle ilgili barışmalar ve konuşmalar yaşayacaksınız.Aile büyüklerinize ve eşinize odaklanarak onlardan gelen desteklerle ilerlemelisiniz. Hak edişlerinizin tadını çıkarırken, bugün birinin gönlünü kazanıp yardım etmek size çok iyi gelecektir.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

İş hayatınızdan gelen destekler sizi çok mutlu edecek. Parasal anlamda ilahi yardımlar karşısında şükür etmek ve gelen gelirin bir kısmını yardıma ihtiyacı olanlarla paylaşmanız size gelen bereketi katlandıracaktır. Yeni projeleri sunmak için günü değerlendirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Yaptığınız işle ilgili sunumlarınızda meleklerin yardımları sizinle birlikte olacak. Yaptığınız projeleri ses getirecek şekilde ortaya koymanız sizi uzun vadede oldukça mutlu edecek. Kalbi boş olanlar için sürpriz karşılaşmalar ve görüşmeler olabileceği gibi, beraberliği olan Yengeç burçları bugün sevdiği kişiye unutamayacağı sürprizler yapabilir.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Bugün içsel yolculuğunuzda atacağınız adımlar oldukça önemli. Yeni iş teklifleri ve projelerle karşılaşabilirsiniz. Bugün yaşayacağınız eş zamanlıklar pek çok sorunuz için size cevap veriyor nitelikte olacaktır. Sağlık sorunlarına karşı tedbirli olmalısınız.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Gün içerisinde, sevdiğiniz kişinin kalbini ve onu düşünürken kendinizi bulabilirsiniz. Kalbinizi çalan bu kişi gelecekteki belki de eş adayınız olabilir. İş temponuz yavaş yavaş artarken, kendinizi fazla yormamalısınız. Aşktan yana yüzünüz gülüyor.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Parasal anlamda bugünlerde oldukça şanslısınız. Kalbi boş olan Terazi Burçları her an sürpriz karşılaşmalar yaşayabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler sürpriz gebeliklere hazır olsun. Maddi manevi güzel bir sürece girmek üzeresiniz.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün uzunca zamandır beklediğiniz değeri göreceğiniz ve belki de sevdiğiniz kişi ile aranızdaki problemleri çözümleyebilmek için şans ve fırsatların sizin yanınızda olacağı harika bir gün. Hayatınızda uzunca zamandır yaşadığınız krizler mutluluk ile dönüşebilecek. Yeni iş teklifleri kapınızı çalabilir.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

İlahi yardımların sizinle birlikte olması için yardım enerjisinde olmanız size önümüzdeki dönemlerde iyilik olarak katlanarak dönecek. Parasal anlamda alamadığınız ödemelerin gelmesi sizi mutlu edecek. Sağlığınızla alakalı yaşadığınız önemli bir rahatsızlığın mutlaka kontrolünü yaptırmalısınız.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Evinizin içinde geçtiğimiz günlerdeki sıkıntıların yerine, huzur, mutluluk ve aşk sizinle birlikte olacak. Bebek sahibi olmak isteyenler için güzel enerjiler sizinle birlikte olabilir. İş hayatınızda artan enerjiniz ve çevrenize vereceğiniz destekle birlikte yükselişinize hazır olun.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Mucizelere kalbinizi açmalısınız. Sürpriz hediyeler ve haberlerle birlikte güne başlamak ruhunuza çok iyi gelecek. Sevdiğiniz kişi ile geleceğe dair hayaller kurmak ve hepsini gerçekleştirmek için önümüzdeki döngüde şans ve fırsatlar sizinle birlikte olacak.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Gayrimenkul satın almak isteyenler kar edecekleri, güzel bir ev bulabilir ve taşınmak için hazırlık yapabilirler. Sevdiğiniz kişi uzunca zamandır hayalini kurduğunuz mutluluğu hanenizde size hediye olarak vermeye hazırlanıyor. Kalbi boş olanlar ailelerinin tanıdığı ve onay verdiği, sonu evliliğe doğru gidebilecek bir arkadaşlığa başlayabilir.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

Etiketler : 3 Aralık 2020 Perşembe burçlar 3 Aralık 2020 burç yorumları günlük burç yorumları perşembe burç yorumları burçlar
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