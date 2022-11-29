Bugün burçları neler bekliyor? 29 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları

TERAZİ: SAĞLIKLA İLGİLİ BÜTÜN SORUNLARI GERİDE BIRAKTIĞI GÜNLER

BOĞA: KENDİNİ ENGELLENMİŞ HİSSETSE BİLE TOPARLANMAYI BAŞARACAK

BAŞAK: AŞK HAYATINDA HOŞ BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞMASI MÜMKÜN

AKREP: MADDİ KAYNAKLARINDA BEKLENMEDİK ARTIŞ OLMASI SEVİNDİRECEK

KOÇ BURCU

Koç burçları için bugün özellikle arkadaşlık, sosyal alanlar ve grup çalışmalarında duygusal anlamda kendinizi kitlenmiş hissedebilirsiniz. Aynı zamanda bu dönem görüş ve düşüncelerinizi ifade etme noktasında baskı altında kalmaya devam ettiğinden dolayı bu durum sizi daha da zorlamaya devam edecektir.

BOĞA BURCU

Boğa burçlar için bugün özellikle kariyer hayatında duygusal anlamda sıkıntılı bir dönemi anlatabilir. Kendilerini özellikle engellenmiş hissedebilirler, ortaklaşa maddi konulardan gelen agresif tutum ve davranışlar daha yoğun bir biçimde ortaya çıkacağından dikkat edilmelidir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bu dönem özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklık alanına agresif davranışlar devam ettirdiğiniz taktirde daha çok zarar görmeye devam edebilirsiniz. Aynı zamanda görüş ve düşüncelerinizi duygusal anlamda ortaya koymakta engeller ile karşılaşabilirsiniz. Kariyer hayatında kendinizi daha rahat ortaya koyabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün ortaklaşa maddi konulardan duygusal anlamda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Çalışma hayatında olan ilişkilerde görüş ve düşünceleriniz ortaya koymakta daha da sıkı engeller ile karşılaşabilirsiniz. Ancak uzakta olan insanlardan gelen manevi destekler sizi rahatlatabilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu bugün özellikle ilişkiler evlilik ve ortaklık alanında duygusal açıdan kendilerini engellenmiş hissedebilirler. Aynı zamanda aşk ilişkilerinde görüş ve düşüncelerini ortaya koymakta engeller ve kısıtlamalar daha da artabilir. Ortaklaşa maddi konularda ise kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle iş hayatında duygusal anlamda kendilerini engellenmiş hissedebilirler. Aynı zamanda ev ve aile hayatı alanında ise görüş ve düşüncelerini ortaya koymakta engellemeler ve kısıtlamalar daha da net ortaya çıkabilir, ilişkiler, evlik hayatından gelen destekler sizi rahatlatabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için özellikle aşk hayatında duygusal anlamda kendilerini engellenmiş hissedebilirler. Yakın çevre, kardeşler alanında düşüncelerini ve fikirlerini ortaya koymakta sıkıntılar daha da artabilir, iş hayatından gelen destekler daha önemli olacaktır.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle ev ve aile hayatında duygusal yönden kendilerini kısıtlamış ve engellenmiş hissedebilirler. Aynı zamanda bugün kendi parasal koşullarında eş ya da ortaktan gelen baskılar daha da artacağından bu alanda engellenme olaylarını daha çok hissedebilirler. Aşk hayatı ve çocuklarla ilgili konularda ise şanslı bir günde olabilirler.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle yakın çevre, kardeşler alanında duygusal yönden kendilerini engellenmiş ve kısıtlanmış hissedebilirler. Evlilik ve ortaklıklar, ilişkilerden gelen agresif tutum ve davranışlar daha da zorlayıcı olabilir. Aile hayatından gelen destekler sevindirici olabilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu işini bugün özellikle kendi parasal ve maddi koşullarda duygusal açıdan kendilerini engellenmiş ve kısıtlanmış hissedebilirler. Ayrıca kaza ve yaralanmalara sağlık ruhsal sağlık konularına çok dikkat etmek zorundalar. Yakın çevre, kardeşlerden gelen destekler önemli olacaktır.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle hayatın genel anlamda duygusal anlamda kendilerini kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebilirler. Ayrıca sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında görüş ve düşüncelerini ifade etmekte zorluklar daha da artmaktadır. Kendi parasal maddi koşulların da önemli olaylar sevindirici olabilir.

BALIK BURCU

Balık burçları için bugün özellikle ruhsal ve duygusal, içsel açıdan kendilerini kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebilirler. Ayrıca kariyer hayatında ise kendi düşünce ve fikirlerini ortaya koymakta sıkıntılar daha da artabilir. Ancak manevi açıdan da güçlü konumları devam etmektedir.