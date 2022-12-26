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26 Aralık 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 09:00:00

Bugün burçları neler bekliyor? 26 Aralık 2022 Pazartesi günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 26 Aralık 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle kariyer hayatında görev ve sorumlulukların arttığı bir dönemi anlatabilir. Aynı zamanda sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında ruhsal ve duygusal açıdan kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ancak öte yandan hayatın genel anlamında da şanslı bir döneme girmiş durumdasınız.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle uzak yerler, uzak seyahatler, uzaktaki insanlarla görüşme imkanları ya da görüş ve düşünceler anlamında daha somut bir adım atma durumları artık daha önem kazanmakta kariyer hayatında ise kendinizi duygusal ve ruhsal açıdan sıkışmış hissedebilirsiniz. Ancak bir yandan da ruhsal maneviyat anlamında kendinizi daha çok gelişime açık bir dönem içerisinde olacaksınız.

İKİZLER BURCU

Bugün özellikle ikizler burcu için ortaklaşa parasal ve maddi konularda daha ciddi durumlar önünüze gelmiş durumda, aynı zamanda görüş ve düşünceler de kendinizi ifade etme açısından duygusal ve ruhsal açıdan sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında ise liderlik etme kendi düşünce ve inançları aktarma konusunda özel fırsatlar çıkmaktadır.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle işler ortaklıklar, ilişkiler, evlilik anlamında da ciddi durumlar ve bu alanda olaylara objektif davranma gibi eylemler içinde olma hayatınız da daha çok edinecektir. Ancak ortaklaşa parasal ve maddi konularda ise kendinizi ruhsal ve duygusal açıdan sıkışmış hissedebilirsiniz. Kariyer alanında ise liderlik etme kariyer atlama gibi durumlar için önünüze güzel fırsatlar çıkmaya başlayacaktır.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle günlük hayatta ve iş hayatında olaylara daha ciddi bakma ve objektif davranmaya devam edeceksiniz. İlişkiler evlilik ortaklıklar alanında ise duygusal anlamda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Aynı zamanda uzaktaki yerler, uzak seyahatlere çıkma ve görüş düşüncelerinizi daha rahat ifade etme gibi olaylar hayatınızda yer edinmeye başlayacaktır.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkiler alanlarında olaylara daha ciddi ve objektif bakma gibi eylemler devam etmektedir. İş hayatı gündelik hayatta ise duygusal anlamda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ortaklaşa maddi kaynaklar alanında ise kazançlar artmaya başlayacaktır.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle ev hayatı alanında olan ilişkilerde daha objektif davranma eğilimleri devam etmektedir. Aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerde ise kendinize duygusal anlamda sıkışmış hissedebilirsiniz. İlişkiler, evlilik ve ortaklar alanında ise yeni tanışmalar sizi heyecanlandırabilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle yakın çevre, kardeşler iletişim alanında olaylara daha ciddi ve objektif bir bakış açısı devam etmektedir. Aile hayatında ise İlişkilerde duygusal anlamda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İş hayatında ise iş teklifleri sizi heyecanlandırabilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle maddi olaylara ciddi bir bakış durumu devam etmektedir. Yakın çevre kardeşler ile ilişkilerde ise duygusal anlamda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Aşk hayatı alanında yeni heyecanlandıran ilişkiler başlayabilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle hayatın genel anlamında olaylara objektif ve ciddi bir bakış ile bakma durumları devam etmektedir. Parasal ve maddi alanda kendinizi duygusal anlamda sıkışmış hissedebilirsiniz. Aile hayatında ise yeni durum ve olaylar sizi heyecanlandırabilir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle içsel ve ruhsal anlamda sıkışmış ve içe dönük bir yapı devam etmektedir. Hayatın genel anlamında da duygusal anlamda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşler alanından alacağınız destekler önemli olacaktır.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında sorumluluklar yüklenme gibi olaylar devam etmektedir. Bu alanda olan ilişkilere objektif bir bakış açısı bakmaya devam edeceksiniz. Ruhsal ve maneviyat anlamında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz maddi alanda ise yeni kazanç kapıları açılabilir.


Etiketler : Bugün burçları neler bekliyor? 26 Aralık 2022 Pazartesi günlük burç yorumları
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