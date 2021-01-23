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23 Ocak 2021 Cumartesi 23:47:00 - Güncelleme:23 Ocak 2021 Cumartesi 23:47:00

Bugün burçları neler bekliyor? 24 Ocak 2021 Pazar günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 24 Ocak 2021 Pazar günlük burç yorumları: İkizler sevdiği kişiyle aradaki buzlar eriyor, Boğa bazı yüzleşmeler yaşaması can sıkabilir, Aslan sorunları sessizliğiyle çözüme kavuşturacak, Balık sağlık açısından fazlasıyla güzel bir döngüde.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. El kesikleri ve ufak kazalar olabileceği gibi, böbrek, baş ve migren ağrıları da çekebilirsiniz. Finansal anlamda rahatlasanız da önünüzü görmediğiniz harcamalar hakkında aşırıya kaçmamalısınız.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Bazı yüzleşmeler ve hayal kırıklıkları hoşunuza gitmese de hayallerinizi yeniden yapılandırmak için zamanınız bulunuyor. Alternatif iş fırsatlarını onaylamadan önce bugün tekrar bir düşünmekte fayda görüyorum. Sevdiğiniz kişinin önemli bir sağlık sıkıntısı bulunabilir, ihmal etmeyiniz.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Beraberliğinizde ben-sen kavgaları gözler önünde. Eşinizle aranızda görünmeyen problemleri fark ederkeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Açıklamak isteyeceğiniz önemli projeler için biraz daha sessizliğinizi koruyabilirsiniz. İş yerinizde değişecek pek çok enerjiye açıksınız.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Sağlığınızla ilgili önemli kontrolleri yaptırmalı ve şüphelendiğiniz bazı hastalıklar bulunuyorsa ileriki günlere ertelememelisiniz. Gün içerisinde sokak hayvanlarını beslemeniz ve yardıma ihtiyacı olan kimselere el uzatmanız sizi günün negatif pek çok etkisinden koruyacaktır. İş yerinizde niyetinden emin olmadığınız kişilere sırlarınızı vermeyiniz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Eşinizin akrabalarının sağlık problemleri ve aile içindeki sıkıntıları ile ilgilenebilirsiniz. İçinizde uzunca zamandır sakladığınız ve özlemini çektiğiniz hayalinizin gerçeğe dönüşeceği yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz ancak biraz sessiz kalmak ve bu enerjiyi kendinizde saklamanız pek çok negatiften korunmanızı sağlayacaktır.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Parasal anlamda gelirleriniz artarken, uzunca süredir biriken masraflarınız sizi birazcık sıkıntıya sokabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir döngüden geçiyorsunuz. Sağlığınızla ilgili sıkıntı yaşadığınız pek çok konu hakkında önlemlerinizi almalı ve kontrollerinizi yaptırmalısınız.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Yaşadığınız yeri değiştirmek isteyebilir, belki de evdeki pek çok enerjinin bugün üzerinize geldiğini hissediyor olabilirsiniz. Yakın arkadaş ve sevdiğiniz kişi ile aranızdaki belirsiz sıkıntıların kaynağını anlamlandıracağınız günlerden geçerken. Kendinize çok fazla yüklenmemeli ve psikolojik olarak sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Geçtiğimiz yıllarda hukuki anlamda önemli bir alacağınız varsa aile içinde oluşan bir miras bölümü de olabilir sonuçlarını almaya doğru gidiyor olabilirsiniz. Ancak çıkan yalancı şahitlere karşı temkinli olmalısınız. Beraberliğinizde karşınıza çıkan konular karşısında sakinliğinizi korumalı ve bazı konuları zamana yaymalısınız.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Kim dost kim düşman gözler önünde olacak. Eşinizin akrabalarından ve yakın arkadaşlarınızdan aldığınız tepkilerin sebeplerini anlayacağınız bir gün sizi bekliyor. Parasal kaynaklarınızda artan harcamaları biraz kontrol altında tutmalı ve temkinli adımlar atmalısınız. Arabanızla bugün hız yapmamaya özen göstermelisiniz.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Umulmadık vergi ve borçlara sıkıntı yapabilirsiniz ancak hepsinin üstesinden geleceksiniz. Yakın akrabalarınızın yaşadığı ayrılık veya sıkıntılarına biraz üzülürken, sağlığınıza ekstra önem göstermelisiniz. İş hayatınızdaki belirsiz pek çok konuyu anlamlandıracak ancak aldığınız önlemlerle birlikte hızlıca yol katedeceksiniz.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Ani çıkan masraflara karşı biraz temkinli olmakta fayda görüyorum. Aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgili önemli bir sürecin içerisinden geçebilirsiniz. Ev sahibinizin ve komşularınızın yaşattığı bazı sıkıntılardan dolayı yeni bir ev arıyor olabilirsiniz. Bu süreçle birlikte belki de yeni bir ev sahibi olma yolculuğunuz başlıyordur, kimbilir.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Evli olanlar, kayınvalide ve eşinizin ailesiyle yaşadığınız sıkıntıların iç yüzünü öğrenirken, sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Hukuksal anlamda yaptığınız başvurular belli bir süre daha çözümlenmeyebilir. Dış görünüşünüzün değiştiği günlerden geçerken, sağlığınızı tekrar kazanacağınız bir süreçten geçiyorsunuz.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

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