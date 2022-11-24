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24 Kasım 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 08:00:00

Bugün burçları neler bekliyor? 24 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 24 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Koç burçları için özellikle yay burcu Yeniay'da görüş ve düşünceler, felsefi fikirler önemli olmakla birlikte özellikle uzakta olan insanlar, uzak seyahatler, akademik çalışmalar öne çıkabilir ancak yakın çevre kardeş alanında stresli durumlar devam etmekte, maddi konularda ise gergin durumlar azalmaktadır.

BOĞA BURCU

Boğa burçları için özellikle yay burcunda Yeniay ortaklaşa maddi konularda eş ya da ortağın parası konuları açısından yeni gelişmeleri olacağını anlatabilir. İkramiye gibi olaylar beklenebilir ancak kendi parasal durumunuza dikkat etmek gerekmektedir, ilişkilerde gerginlikler azalmaktadır.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için özellikle yay burcunda Yeniay da ilişkiler evlilik ortaklıklar açısından yeni başlangıçlar, yeni heyecanlar, yeni fırsatlar beklenebilir. Ancak yükselende olan Mars'ın retro olması ilişkilerde temkinli ve ihtiyatlı olmanız gerektiğini anlatabilir. Ruhsal ve içsel anlamda ise gerginlikler azalmaktadır.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için özellikle bu yay burcu Yeniay'da iş hayatı açısından yeni başlangıçlar, yeni heyecanlar getirebilir. Ancak içsel ve ruhsal alanda olan Mars'ın retro durumu özellikle ruhsal sağlık ve sağlık, iş hayatı açısından gerginlikler olacağını anlatabilir. Sosyal alanlar ve arkadaş alanında ise gerginlikler azalmaktadır.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bu dönem özellikle yay burcu Yeniay'da aşk hayatı, çocuklarla ilgili konularda yeni heyecanlar, yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Spekülatif kazançlar iyi olabilir ancak sosyal alanlar ve arkadaşı alanlarında ilişkilere dikkat edilmelidir. Kariyer hayatında ise işler düzelmeye başlayabilir.

BAŞAK BURCU

Başak burçları için bu dönem özellikle yay burcu yeniay'da ev hayatında ve aile hayatında yeni heyecanlar yeni fırsatlar, ev alım satımı gibi olaylar yaşanabilir. Kariyer hayatında ise ilişkilere dikkat edilmelidir. Uzaktaki olan insanlarla ilişkiler düzelmeye başlayabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bu dönem yay burcu yeniay'da yakın çevre, kardeşler, akraba alanında yeni heyecanlar, yeni fırsatlar olabilir. Özellikle iletişim konuları eğitim konularında yeni başlangıçlar açısından güzel olaylar yaşanabilir. Ayrıca uzakta olan insanlar ile iletişim sorunları bu dönemde devam edebilir. Ortaklaşa maddi konularda ise sorunlar azalmaktadır.

AKREP BURCU

Akrep burcu için ise bu dönem yay burcu yeniay'da özellikle parasal ve maddi alanda yeni heyecanlar, yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Maddi kazanç alanında yeni para kazanma yolları sayesinde kazançlarınız artabilir. İlişkiler, evlilik ve ortaklık alanında sorunlar azalmaktadır ancak ortaklaşa maddi konularda sorunlara dikkat edilmelidir.

YAY BURCU

Yay burçları için bu dönem yay burcu yeniay'da oldukça şanslı bir dönemi ifade edebilir. Elinizi attığınız her şeyde şansınız daha çok artabilir. Ancak ilişkiler, evlilik, ortaklar alanında sorunlar yorucu olabilir, iş hayatında ise sorunlar azalmaktadır.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları için bu dönem özellikle Yay burcu yeniay'da içsel ve ruhsallık, maneviyat ve ruhsal gelişim açısından fırsatlar sunabilir, daha çok içe dönme durumları ortaya çıkabilir ancak özellikle sağlık alanına, iş hayatına dikkat edilmelidir. Aşk hayatında sorunlar azalmaktadır.

KOVA BURCU

Kova burcu için bu dönem yay burcu yeni ay da özellikle sosyal alanlar, arkadaşlık alanlarında yeni başlangıçlar, yeni tanışmalar ya da büyük organizasyonlarda görev alma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ancak aşk hayatında sorunlara dikkat edilmelidir, ev ve aile hayatında sorunlar azalmaktadır.

BALIK BURCU

Balık burçları için bu dönem yay burcu yeni ay da özellikle kariyer hayatında yeni başlangıçlar, yeni görev almalar, yükselmeler gibi olaylar yaşanabilir aynı zamanda ev ve aile hayatında sorunlara dikkat edilmelidir. Yakın çevre, kardeşler alanında ise sorunlar azalmaktadır.


Etiketler : Uzman Astrolog Aşkın Şengün Bugün burçları neler bekliyor? 24 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları
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