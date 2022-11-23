Bugün burçları neler bekliyor? 23 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları

KOÇ BURCU

Koç burçları için bugün özellikle Uranüs ay karşıtlığında ortaklaşa parasal ve maddi konularda duygusal açıdan ani olayları ve yıpratıcı durumları anlatabilir. O nedenle bugün maddi konularda dikkat etmek gerekecektir. Yine özellikle yay burcunda stelyum olduğundan dolayı görüş ve düşünceler ve felsefi konular daha fazla öne çıkabilir, düşüncelerimizi daha net ortaya koyma ihtiyacımızı anlatabilir.

BOĞA BURCU

Bugün özellikle Boğa burçları için özellikle ay Uranüs karşıtlığında evlilik ve ortaklıklar, ilişkiler alanında duygusal açıdan yıpratıcı olayları anlatabilir aynı zamanda yay burcunda stelyum olduğundan dolayı ortaklaşa elde edilen gelirler, eşin ya da ortağın parası maddi konular daha fazla ön plana çıkacaktır. Bu alandan elde ettiğimiz gelirleri kullanma potansiyeli hayli fazla olabilir ancak kendi parasal maddi alanımıza dikkat etmeliyiz.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle ay Uranüs karşıtlığında iş hayatı olsun gerekse duygusal açıdan oldukça yıpratıcı bir gün olabilir o nedenle hem sağlık hem ruhsal sağlık alanına dikkat edilmesi gereken bir gündesiniz. Aynı zamanda yay burcunda stelyum olduğundan dolayı özellikle ilişkiler, evlilik, ortaklıklar daha önemli hale gelecektir. Bu alanda yeni başlangıçlar, yeni bir şeyler yapma isteği daha fazla olabilir. Ancak agresif baskın davranışlardan kaçınmak zorundasınız.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle ay Uranüs karşıtlığında aşk hayatı ve çocuklarla ilgili konularda duygusal açıdan yıpratıcı ani olaylar beklenebilir. Yay burcunda stelyum olduğundan dolayı özellikle iş hayatı gündelik hayat gibi alanlarda görüş ve düşüncelerinizi anlatmak ortaya koymak açısından iyi bir gün de olabilir. Ayrıca uzakta olan insanlardan gelen olumlu düşünce ve fikirler moralinizi düzeltebilir ancak ruhsal ve içsel anlamda sıkıntılarınız devam etmektedir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle bugün özellikle ay Uranüs karşıtlığında ev ve aile hayatında ani beklenmeyen duygusal yıpratıcı olaylar yaşanabilir. Aynı zamanda yay burcunda stelyum olduğundan dolayı aşk hayatı ve çocuklarla ilişkiler de güzel olaylar, hobi ve keyiflerden zevk alma moralinizi düzeltebilir. Ancak sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında ise iletişim konularına dikkat edilmelidir.

BAŞAK BURCU

Bugün özellikle Başak burçları için ay Uranüs karşıtlığında yakın çevre kardeşler alanında ani duygusal yönden yıpratıcı olaylar beklenebilir. Aynı zamanda yay burcunda stelyum olduğundan dolayı ev ve aile hayatından keyif alma bu alanda görüş ve düşüncelerinizi daha rahat ortaya koyma gibi güzel olaylar beklenebilir. Ancak kariyer hayatında iletişim sorunlarına dikkat edilmelidir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle ay Uranüs karşıtlığında maddi alanda duygusal açıdan ani yıpratıcı olaylar beklenebilir. Yay burcunda stelyum olduğundan dolayı özellikle bu dönem yakın çevre kardeşler alanında iletişimin arttığı aynı zamanda fikir ve düşüncelerinizi rahat biçimde ortaya koyduğunuz bir dönem olabilir ancak uzaktaki olan insanlarla iletişim sorunlarına dikkat edilmelidir.

AKREP BURCU

Akrep burçları için bugün özellikle ay Uranüs karşıtlığında ilişkiler, evlilik ve ortaklıklardan gelen ani durum ve şartlar duygusal açıdan yıpratıcı koşulları açıklayabilir. Yay burcunda stelyum olduğundan dolayı özellikle parasal ve maddi alanda daha rahat koşullar olabilir. Ancak ortaklaşa maddi alanda sorunlara dikkat edilmelidir, aşk hayatında güzel olaylar beklenebilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle duygusal, ruhsal ve içsel açıdan çok yıpratıcı ani olaylar beklenebilir. Aynı zamanda iş hayatı ve sağlık alanında da dikkat edilmelidir. Yay burcu stelyum olduğundan dolayı kişisel anlamda kendinizi daha rahat ortaya koymaya başlayabilirsiniz. Ev ve aile hayatından gelen destekler moralinizi düzeltebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında ani gelişen olaylar duygusal açıdan yıpratıcı koşulları açıklayabilir. Yay burcunda stelyum olduğundan dolayı kendi kimlik ve egonuzu ortaya koymakta sıkıntılar yorucu olmaya başlayabilir. Yakın çevre ve kardeşlerden gelen destekler moralinizi düzeltebilir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün için özellikle bugün kariyer hayatında ani gelişen olaylar duygusal açıdan yıpratıcı koşulları açıklayabilir. Yay burcunda stelyum olduğundan dolayı özellikle bu dönem sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında görüş ve düşüncelerinizi daha rahat ortaya koyabilirsiniz, parasal ve maddi alanda olumlu gelişmeler moralinizi düzeltebilir.

BALIK BURCU

Balık burçları için bugün özellikle uzakta olan insanlar ve ilgili ani gelişen olaylar duygusal açıdan yıpratıcı koşulları açıklayabilir. Yay burcunda stelyum olduğundan dolayı özellikle kariyer hayatında kendinizi ortaya koyma açısından güzel olaylar beklenebilir. Bu alanda görüş ve düşüncelerinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Aynı zamanda Jüpiter'in şansı sizin yanınızda olduğundan birçok açıdan kendinizi şanslı sayabilirsiniz.