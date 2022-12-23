Bugün burçları neler bekliyor? 23 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle oğlak burcu yeni ayda stelyum olduğundan dolayı kariyer hayatı öncelikli bir dönem olacaktır. Bu dönem içerisinde Neptün ile olumlu açı olması kariyer hayatına ait gizli yardım ve destekleri gösterebilir. Kiron ile Venüs arasında olan kare açısı devam ettiğinden dolayı da kariyer hayatında yaralayıcı durumları anlatabilir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle oğlak burcunda olan yeniay da stelyum olduğundan dolayı uzak yerler, akademik çalışmalar alanında yoğun bir dönem bekleyebilir, belki hukuksal konular da gündem de olabilir. Neptün ile olumlu açıda bu konularda destekleyici yardımları gösterebilir. Yine kiron ile Venüs arasında olan kare açı da bu konularda da yaralayıcı durumlara anlatabilir. Ve aynı zamanda da Jüpiter ile yeni ay arasında kare açı da bu konuları aşırı fazla abartma yada aşırı iyimserlik konularını da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle oğlak burcunda olan yeni ayda stelyum olduğundan dolayı ortaklaşa parasal ve maddi konular çok önemli hale gelecektir. Neptün ile olumlu açı olduğundan bu konularda beklenmeyen yardımları görebiliriz, aynı zamanda kiron ile Venüs arasındaki kare açıda ortaklaşa parasal konularda yaralayıcı durumları anlatabilir. Jüpiter'in yeniay ile kare açı içinde olduğundan dolayı da ortaklaşa parasal ve maddi konuları aşırı abartma yada aşırı iyimserlik gibi konuları da dikkat etmemiz gerekiyor. Olaylara gerçekçi gözlükle olaylara bakmamız gerekiyor.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle olarak oğlak burcunda olan yeni ayda ilişkiler, evlilik, ortaklıklar alanı çok önemli hale gelecektir. Neptün'ün olumlu açısında özellikle ilişkilerde evlilik alanında rüya gibi bir ilişki yaşama isteği olabilir. Kiron ile Venüs arasındaki kare açı olduğundan dolayı bu alanda yaralayıcı olayları anlatabilir. Jüpiter'le yeniay arasında olan kare açı da ilişkiler evlilik ve ortaklıklar alanında olayları aşırı abartma ya da aşırı iyimserlik gibi durumları da dikkat etmeliyiz ,bu alanda olaylara gerçekçi bakmak zorundayız.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle oğlak burcu yeni ayda stelyum olduğundan dolayı iş hayatı, gündelik hayat öncelikli bir dönem olacaktır aynı zamanda sağlık alanı da dikkat etmek gerekecektir. Neptün'ün olumlu açısında bu alanda bize yardım gelecek olayları anlatabilir. Kiron ile Venüs arasında olan kare açı da bu alanda olan ilişkiler de yaralayıcı olayları da anlatabilir. Yine özellikle Jüpiter ile yeni ay arasında olan kare açı içinde bu alanda olan olaylarda fazla aşırı iyimser ya da fazla aşırı abartı şeklinde ele alabileceğimizi gösterebilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle oğlak burcu yeniay da stelyum olduğundan dolayı aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkiler ve spekülatif kazançlar, hobi ve keyiflere önem verme gibi durumlar öne çıkabilir. Aynı zamanda bu dönem kiron ile Venüs arasındaki kare açı da olduğundan dolayı aşk hayatında yaralayıcı durumları anlatabilir. Yine yeniay ile jüpiter arasında olan kare açı da bu alanda olan olayları aşırı iyimser yahut aşırı abartı şeklinde alabileceğimizi gösterebilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için özellikle oğlak burcundaki yeni ayda stelyum olduğundan dolayı aile hayatı ve kökler alanında önemli olaylar beklenebilir. Bu alanda özellikle kiron, Venüs karesi ilişkiler de yaralayıcı olayları anlatabilir. Yeniay ile jüpiter arasında olan kare açı da gene bu alanda olan ilişkiler de olayları aşırı abartma ya da aşırı iyimserlik noktasına geçirebileceğimizi gösteriyor. Neptün ile olumlu açıda ise özellikle kriz ile gelen yardımları da anlatabilir.

AKREP BURCU

Akrep burcundaki bugün oğlak burcu yeniay da stelyum olduğundan dolayı yakın çevre kardeşler, eğitim alanının çok öncelikli olacağını anlatabilir aynı zamanda Neptün ile olumlu açısı altında bu alanda bir çok ciddi olayı görmezden geleceğimizi anlatabilir. Ayrıca özellikle kiron Venüs karesi bu alanda olan ilişkilerde yaralayıcı koşulları anlatabilir. Yine Jüpiter ile Yeniay arasındaki olan kare açıda bu alanda olan ilişkileri aşırı abartma ya da aşırı iyimserlikle karşılayabileceğimizi gösterebilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle oğlak burcu yeniayda stelyum olduğundan dolayı kendi parasal ve maddi kaynaklarımızın daha önemli hale geldiğini gösteriyor. Bu alanda çok ilgi çekici olaylar olabilir özellikle Neptün olumlu açısı olsa da maddi konularda hayalci olmamız gerektiğini anlatır. Venüs ile kiron açısı altında bu alanda biraz yaralayıcı olayları gösterebilir. Yine yeni ayla Jüpiter arasındaki olan kare açıda maddi konularda aşırı iyimser ve aşırı abartılı durumlardan uzak kalmamız gerektiğini anlatıyor.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle oğlak burcunda olan yeni ayda stelyum olduğundan dolayı hayatın genel anlamında olaylara gerçekçi ve ciddi bir bakış açısı ile yaklaşma durumu olacaktır. Venüs ile kiron arasında kare açı da kariyer hayatında olan ilişkilerde zorluklar olabilir. Aynı zamanda jüpiter ile yeniay arasında olan kare açı da hayatın genel anlamında olaylara aşırı iyimser ya da abartılı bir şekilde bakma yanıltıcı durumlar verebilir. Neptün olumlu açısı olsa da gene aşırı bir hayalci tutum verebilir.

KOVA BURCU

Bugün kova burcu için özellikle oğlak burcu yeni ayda stelyum olması ruhsal ve maneviyat alanı, elde olmayan koşullar ve şartlar evinde olmasından dolayı zor bir yeniay olabilir. Neptün'ün olumlu açısı olsa da zorlukları artırabilir. Aynı zamanda Venüs ile kiron kare açısı da olduğundan dolayı yakın çevre, kardeşler, akraba alanında olan ilişkilere dikkat etmek gerekebilir. Jüpiter ile yeniay arasında olan kare açı da bir çok şeyi aşırı abartma yada aşırı iyimser davranış şekline dikkat edilmelidir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle oğlak burcu yeniayda stelyum olduğundan dolayı sosyal alan, arkadaşlık alanında, grup çalışmalarında, ilişkiler, sorumluluklar, yükler ön plana çıkabilir. Neptün'ün olumlu açısı olsa da bu alanda gerçekçi davranmak zorundasınız. Aynı zamanda jüpiter ile yeniay arasında olan kare açı da bu alanda olan ilişkiler aşırı abartılı ve aşırı iyimser olabilir. Bu durumlara karşı uyanık olmalısınız. Yine Venüs ile kiron arasında olan kare açıda bu alanda olan ilişkilerde yaralayıcı olaylar olabilir.