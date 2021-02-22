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Bugün burçları neler bekliyor? 22 Şubat 2021 Pazartesi günlük burç yorumları
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22 Şubat 2021 Pazartesi 10:04:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 10:35:00

Bugün burçları neler bekliyor? 22 Şubat 2021 Pazartesi günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 22 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları: Oğlak, aile ve arkadaş desteği ile moralini düzeltecek, Yay aldığı haberler karşısında ağzı açık kalacak. Yengeç sevdiği kişinin kalbini bugünlerde fethederken, Başak bazı kişilerin karanlık yüzünü görecek. İşte bugünkü burç yorumlarının tamamı...

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 22 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları: Oğlak, aile ve arkadaş desteği ile moralini düzeltecek, Yay aldığı haberler karşısında ağzı açık kalacak. Yengeç sevdiği kişinin kalbini bugünlerde fethederken, Başak bazı kişilerin karanlık yüzünü görecek. İşte bugünkü burç yorumlarının tamamı...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Bugün iletişiminizin çok yoğun olduğu bir gün. Aile büyükleriniz ve yakın akrabalarınızın size ihtiyacı olan günlerden geçmektesiniz. Hayatınızda şansınızı döndürecek güzel bir haberi onlara vermek üzeresiniz. Kalbinizi aşka kapatmayın

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün uzunca yıllardır affedemediğiniz aile kökeninizdeki kişilerden haberler alma ve karşılaşmalar görünüyor. Hakkınızı ararken gerginliği arttırabilir ve olayları büyütebilirsiniz, aman dikkat. Şahane projelere imza atmak üzeresiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün parasal konularla ilgili şansınızın döndüğü bir süreç içerisindesiniz. Önemli anlaşmalar yapmak, mevcut işlerinizi büyütmek ve geliştirmek için gökyüzü sizden yana. Parasal konularda şansınız dönmek üzere.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Kendinizi ifade ederken içten olan davranışlarınızla çevrenizde hayranlık kazanıyorsunuz. Uzunca süredir gizli tutmaya çalıştığınız bazı parasal girişimleriniz için adımlar atabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin kalbini feth ettiğiniz günlerden geçmektesiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Ruhsal anlamda kendinizi aşırı duygusal hissedebilirsiniz. Sırlarınızı verdiğiniz kişilerin gerçek yüzlerini görmek üzeresiniz, içinizdeki sesi dinlerseniz zararlı çıkmazsınız. Aşk konusunda bazı sırlar ve yüzleşmeler karşınızda, haberiniz olsun.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Arkadaş ortamınızdaki bazı kişilerin karanlıkta kalan yanlarını fark edeceksiniz. Uluslararası bir projede çalışıyorsanız girişimlerinizi büyütmek için adımlar atabilirsiniz. Maddi anlamda güçlenmek üzeresiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Hayatınızın içerisindeki negatif olan ne varsa arkanızda bırakmanız için güzel bir gün. İlahi kaynaktan yardım alacak ve ruhsal anlamda dualarızın sizi koruyup kolladığını fark edeceksiniz. Aile bireylerinizle olası kırgınlıklarda alttan alan siz olursanız daha mutlu olabilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız bir süreci gösteriyor. Önemli bir karar aşamasında olabilir ve hayallerinizdeki planları gerçekleştirmek için içinizdeki motivasyonu yakalayacağınız bir gün.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Akrabalarınızdan aldığınız haberler karşısında biraz şaşıracağınız bir günü gösteriyor. Olan biten pek çok konuyu aşabilmek için biraz zamanınız olabilir. Finansal kaynakları aşırı harcamamaya ve borçlanmalara dikkat.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Çevrenizdeki pek çok kişi ile empati kurarken daha rahat olacaksınız. Evinizin içerisinde ailenizle birlikte olmaktan çok mutlu olacaksınız. Eşinizin sizden beklediği finansal önemli bir atılım olabilir. Sağlıkla ilgili sorunların üstesinden geleceksiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Uzunca süredir görüşemediğiniz dostlarınızdan gelebilecek haberler karşısında çok mutlu olacaksınız. Sağlığınızı riske atmamanız için kalabalık ortamlara karışmamanızı önerebilirim. Sevdiğiniz kişiye söylemek istediğiniz güzel bir haber için sabırsızlanıyor olabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün şansınızın döndüğü yeni bir sürecin başladığını gösteriyor. İş konularında yeni bir atılım yapmak için gökyüzü sizi destekliyor. Küs olduğunuz bir arkadaşınız ile yeniden bir araya gelebilir veya karşılaşabilirsiniz, kapıları hemen kapatmayın derim.

Etiketler : burç yorumları özlem recep haftalık günlük burç yorumları
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